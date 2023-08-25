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保二總隊公辦都更經新北市審議通過 估2028年完工

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
保二總隊公辦都更案更新後模擬圖。國家住都中心提供。
保二總隊公辦都更案更新後模擬圖。國家住都中心提供。

由國家住都中心擔任實施者的新北中和「保二總隊公辦都更案」，今（25）日都更事業與權變計畫經新北市都更及爭議處理審議會審議通過，全案總投資金額83億元，規劃興建警察合署辦公廳舍、467戶社會住宅、355戶一般住宅及設置公共托老公益空間，預計2028年完工。

國家住都中心表示，為加速開發期程，已於去年底預先進行拆除工程，預計取得核定函後，即可啟動建照申請及動工事宜，全案更新後規劃黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，打造優質安心的辦公廳舍及住宅居住空間。

國家住都中心說明，此案緊鄰捷運環狀線景平站，規劃興建三棟建築物，其中一棟為地上20層警察合署辦公廳舍，提供保二總隊、保三總隊、保七總隊、民防指揮管制所及警察通訊所等五大警察機關辦公空間；另兩棟分別為地上34層467戶社會住宅及地上29層355戶一般住宅。

地面層規劃店鋪，提升周邊商業機能，低樓層設置日間照顧中心，滿足高齡照護需求，並留設大面積開放空間，提供居民休憩活動使用。

國家住都中心補充，保二總隊基地分為東、西兩側，西側直接興建社會住宅，已經在2020年底先行啟動317戶警消社會住宅工程，提供台北都會區警消同仁住所，預計於2025年完工；基地東側以公辦都更辦理，預計於2028年全案完工。

此案透過新北市都更二箭政策，採公辦都更將老舊的警察廳舍重新規劃利用，除能改善警察值勤環境、增加社宅量能與提供公益設施外，更期待能帶動景平站周邊更新開發，共同打造品質、公益與未來性兼具的都市環境。

公辦都更 警察 社會住宅

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