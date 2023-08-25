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生華科皮膚癌新藥通過一期人體試驗 正進行數據分析

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

生華科（6492）今（25）日公告，開發中新藥Silmitasertib(CX-4945)用於治療基底細胞瘤（Basal Cell Carcinoma, BCC）一期及劑量延伸人體臨床試驗，已於德州大學安德森癌症中心完成最後一位受試者最後一次給藥並將進行資料鎖定及數據分析。

生華科表示，本試驗中受試者耐受性良好，療效評估及分子標靶數據尚待分析，本次實驗結束待完整數據分析後，期攜手國際大藥廠合作，加速此新藥在治療BCC的開發上市。另，CX-4945現正用於治療髓母細胞瘤和抗感染相關試驗。

基底細胞癌（BCC）是全世界最常見的一種皮膚癌，雖然絕大多數BCC被及早發現並通過手術或放射治癒，但一小部分腫瘤會進展並更深地滲透到周圍組織（局部晚期），讓治療非常困難。

最新治療方案為2021年美國FDA核准由Sanofi藥廠開發的免疫療法PD-(L)1抑制劑Cemiplimab用於治療HHI復發後的晚期BCC。另外兩項口服藥物獲核准治療晚期基底細胞癌包括vismodegib和sonidegib，都是透過阻斷刺蝟訊號傳導路徑（Hedgehogsignal pathway）機制。一般使用vismodegib的病患約5-12個月後就會復發，而復發後的患者可能面臨無藥可用。

生華科 免疫療法

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