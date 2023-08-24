響應2023大南方新創盛會 勤業眾信春芽新創專館登場

勤業眾信聯合會計師事務所將在8月25日至26日參與「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」新創盛會，特別為南台灣新創企業量身打造「春芽新創專館」，安排「有問必答」一對一深度諮詢，也持續藉由「財會管理進階計劃（DEEP）」課程，系統化教授新創必備的財會智識，打造一站式服務扶植創業種子發芽，為年底接棒登場的Meet Taipei盛會暖身。

勤業眾信指出，隨著「亞灣2.0計劃」啟動，預計促進550億元的國內外投資，帶動超過4,000個就業機會，亞洲新灣區將成為國際產業聚落；其中，AI與大數據題材仍為目前投資交易最熱門的產業標的，建議南台灣新創企業依循「生成式AI」潮流發掘潛在商機，尋求全球最佳立足點。

全球IPO市場逆勢反彈 Deloitte助新創提前部署

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務團隊負責人陳薔旬資深會計師於AAMA台北搖籃計劃所舉辦的「創新應用發表會」中，分享予南台灣新創企業有關出場策略、上市選擇及必備知識。陳薔旬指出，根據CB Insights發布「全球風險投資狀況」，2023年Q2的全球風險投資總額與交易量依舊下滑，但IPO市場出現反彈跡象，新創企業數量與上一季相比成長17%，獨角獸誕生率亦成長20%；同時，觀察全球企業併購趨勢，2023年第二季全球併購交易金額止跌回升​，顯示動蕩中存有逐步復甦的跡象；而科技、健康醫療與金融產業，為今年上半年併購交易案件前三大領域，健康醫療產業併購表現與科技領域並駕齊驅。​

「財務顧問」及「稅務服務」專家觀點 現場為創業家快速充電

勤業眾信整合新創事業服務團隊專家群根據多年深耕新創生態圈輔導經驗，彙整在創業路途中，創業者時常詢問技術股規劃、財會知識、公司評價、併購籌資等財會議題；在兩天展期中接續分享新創營運所須之財務及稅務規劃專家觀點，提供新創企業最豐富的智識和實務經驗。

8月25日率先於春芽新創專館登場的是「新創營運計劃書」。勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務執行副總經理朱孝甫帶領新創企業創辦人，從「如何設定自身公司合理估值」，到「編制出一份務實又吸引人的財務預測分析」，以利爭取市場眼光及投資人的青睞！

8月26日下午緊接著於春芽新創專館登場的是「股權規劃面面觀」。勤業眾信聯合會計師事務所稅務服務資深會計師賴永發，從新創企業最在意的股權設計切入，透過公司股權架構剖析，進一步瞭解經營上的權利義務、員工入股方式及可能產生的稅務議題，快速掌握股權規劃的核心概念。

限量贈送！不可或缺工具書《創業時代3.0》

《創業時代：財會管理的必修課》於今年第三度更新，以「公司設立、股權規劃、租稅優惠、員工激勵、資本市場籌資、智財管理、募資評價與永續經營」八大焦點議題，將這五年來相關法規更新收錄其中，期盼新書長伴新創企業，成為創業之路不可或缺的工具書。凡於本次展會期間前往「春芽新創專館」，追蹤粉絲專頁並完成問卷填寫，即可免費獲得《創業時代3.0》印刷書籍一本（數量有限，贈完為止）。