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華航公益機師體驗營 家扶兒少化身小小飛行員

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航今舉辦公益機師營，邀請桃園家扶中心孩童化身小小飛行員，華航總經理高星潢（左二）、A330機隊總機師張棋和（左一）、桃園家扶中心主任張伏杉（右一）及孩童代表開心合影留念。華航提供
華航今舉辦公益機師營，邀請桃園家扶中心孩童化身小小飛行員，華航總經理高星潢（左二）、A330機隊總機師張棋和（左一）、桃園家扶中心主任張伏杉（右一）及孩童代表開心合影留念。華航提供

華航（2610）致力於 ESG 永續發展，長年關懷偏鄉弱勢族群，今 (24) 日舉辦公益機師體驗營，首度邀請桃園家扶中心兒少學童化身小小飛行員，期盼學童能透過實際活動，接觸航空產業，學習航空知識及開拓視野，度過一個難忘的暑假，華航總經理高星潢也出席鼓勵學童，未來一同翱翔天際。

華航公益機師體驗營安排 30 位小朋友們擔任一日飛行員，除了解機師養成訓練外，也實際走訪模擬駕駛艙，體驗臨場感，感受遨遊空中的樂趣，亦安排學童參訪華航博物館，認識航空歷史演變；也觀摩客艙訓練及緊急逃生設備，近距離感受空服員訓練課程的嚴謹，如何把關機上乘客的安全，演示緊急狀況的標準化流程、正確穿上救生衣等課程，讓學童認識更多航空相關知識，也能進一步探索自己的未來。

華航持續與家扶中心合作，2022 年邀請幼童搭乘皮卡丘彩繪機CI首航微旅行航班，收益也全數捐贈家扶基金會；今年於華航內部舉辦員工義賣會，所得亦交由家扶中心作為「扶幼」使用，如生活照顧、教育補助、急難救助等，希望讓每個孩子享有妥善照顧與受教育的機會，長大自立後也能滋潤別人的生命，同時為社會傳遞愛與溫暖。

身為國內航空公司的領導品牌，華航始終秉持著回饋社會的使命與信念，近年來積極舉辦各式公益活動，如義賣會、淨灘、植樹、偏鄉教育、關懷長者及體育營隊等，積極推動ESG永續發展，未來也將持續以實際行動為社會注入暖流。

華航公益機師營圓滿成功，孩童與家扶中心代表開心合影留念。華航提供
華航公益機師營圓滿成功，孩童與家扶中心代表開心合影留念。華航提供
華航A330機隊總機師張棋和（左一）親自指導孩童飛航知識。華航提供
華航A330機隊總機師張棋和（左一）親自指導孩童飛航知識。華航提供
華航公益機師營安排家扶中心孩童體驗模擬機，了解飛行員日常訓練。華航提供
華航公益機師營安排家扶中心孩童體驗模擬機，了解飛行員日常訓練。華航提供
華航公益機師營特別安排家扶中心孩童參訪華航博物館，增加航空知識。華航提供
華航公益機師營特別安排家扶中心孩童參訪華航博物館，增加航空知識。華航提供

華航 偏鄉教育 家扶基金會

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