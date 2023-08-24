統一砸7億進駐土城年底開工 7-11、星巴克還有健身房全都來
「新北市土城區明德段商業用地招商案」，得標廠商統一超商公司將與誠實營造投資6.98億元打造地下3層、地上8層的商場及辦公室，未來將引入統一超商相關企業包括7-11、星巴克、康是美，還有BEING sport等，當地居民表示，採買方便多了！議員江怡臻則表示將持續監督地方公設建設跟上發展腳步。
新北市土城區明德段商業用地位在土城重劃區周邊，目前現地已蓋起許多新住宅，不過也有許多空地及施工中工地，生活機能尚未完善。土城區明德段商業用地招商案位於土城暫緩發展區，經過軍事用地解禁及市地重劃整體開發，可提供區域內更完善公共設施。
另此地鄰近板南線、萬大線及國道3號、台65線道路系統，未來還有國3北土城交流道；加上周邊有土城長庚醫院，未來區域發展前景看好，房屋買賣單價已來到每坪50萬以上。
議員江怡臻則說，當地生活機能越來越方便，包括社會住宅也在這落成，未來勢必越來越多人口居住。由於當地路幅不寬，加上北土城交流道也會在此，未來將持續監督學生就學額滿、當地托老托幼等公設、交通動線規劃等民生問題，讓暫緩區成為民眾生活好所在。
而今年底動工的統一超商將在此建立新北企業營運辦公區，引進7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一佳佳 BEING sport等進駐商業空間，當地民眾表示，麥當勞都已看準未來此地發展而早已進駐開業，藏壽司也在金城路駐點開幕，統一集團加入後不僅能提升此地生活品質，未來採買也將更方便。
此塊土地面積560坪、分收比例國產署80%、新北市政府20%，開發權利金1.6億元，固定權利金8,200萬元，對於國家產值約可創造20億元。新北市議員廖宜琨表示市府經常出售市有或國有土地給企業，並不贊成土地一直被變賣的做法。此案設定土地釋出方式為設定地上權50年，表示樂觀其成。經發局則表示，此案將於今年底開始動工，預計2026年底前完工啟用。
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