今年前7個月僅2.5％建案完銷 低價才賣得動

根據住展雜誌統計，今年截至7月底止，北台灣有159個總銷10億元以上的住宅建案進場銷售，之中僅4個建案「確認完銷」，也就是實價登錄揭露成交筆數大於或等於建案可售戶數，占比僅2.5％，唯有入手門檻較低、供給稀少地區的建案才能順銷。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年來多數指標建案未能快速結案，主因是國內外政經局勢變化，造成短期投資買盤收手及高資產族觀望，市場以自住買盤為主力，常見有新案甫開案時低總價產品快速去化，但銷售中後期面臨中大坪數產品而卡關等問題。

經住展雜誌進行市場調查，及比對實價登錄揭露資料，確認完銷的4個指標住宅建案，都位於大台北地區。1個位於台北市士林區社子地區，2個位於新北市板橋區的江子翠北側重劃區及浮洲地區，另1個位於新北市林口區林口新市鎮。

顯示即使建案位於市場供給較多的重劃區，如具備低訂簽方案或相對低單價、低總價等條件，或屬於近年新供給較稀缺的相對低價區，仍有順銷結案的機會。

成采錡表示，由於2022年全年完銷建案數量超過一百個，以及下半年新推案將陸續進場，不利舊案衝刺銷況，今年完銷建案數量下滑，幾乎已成定局。截至7月底，北台灣以新竹地區的完銷建案數量減幅較大，如過往房市交易較熱絡的竹北，目前尚未見到有指標建案完銷。