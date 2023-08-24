旅天下攜虎航獨包飛函館 不排除今年再包第三條航線

旅天下（6961）總經理李嘉寅今（24）日表示，旅天下佈局日本二線城市包機，自今年5月起攜手台灣虎航，獨家取得日本函館、花卷包機，席次較疫情前翻倍成長，其中，函館訂單已收至明年第1季。看好下半年旅遊動能，希望搶佔秋冬旅遊商機，繼續鎖定二線城市，不排除今年再獨包第三條航線，以布局全日本為目標，擴大獨家包機版圖。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，日本一直是台灣虎航的主力市場，尤其二、三線城市旅運大爆發，其中北海道向來為國人最愛的日本旅遊地區之一，經由與旅天下合作推出獨飛函館、花卷旅遊產品，台灣虎航快速佈局北海道及東北航點，旅客得以深入體驗二線城市之美。

旅天下隨著包機效益發酵，營運動能顯現，目前上半年各產品線營業額當中，日本線營收占比最多，達55.27%；次之為歐洲長線14.87%與東南亞線11.3%。旅天下總經理李嘉寅表示，因看好日本二線觀光城市潛力，不排除今年再獨包第三條航線；長線方面將擴展合作航空公司，未來營收占比預期可達20%以上。東南亞線如熱門的越南峴港、富國島等，皆已加入包銷行列，將持續站穩腳步加強部署。

旅天下主攻日本旅遊市場，截至明年3月，花卷共取得約14,000席次、函館共取得約24,000席次，較疫前分別增加3成及2倍。以函館來說，每月平均載客率皆高達99%，銷售成績亮眼，訂單已收至明年第1季。現正積極規劃延長獨家包機合約，並持續洽談其他航線，未來朝全日本地區皆有獨包航線的方向邁進，提供給消費者更豐富多元的行程。

根據最新日本市區町村魅力度排名榜，函館市名列第三，為北海道人氣觀光勝地，函館市市長大泉潤指出，外國觀光客占比以台人位居第一，深受台灣旅客青睞。受到早期開港西化影響，街道充滿異國風情；函館山夜景聞名全球，名列「世界三大夜景」，更被評選為「米其林三星景點」；加上地理位置相當便利，適合北上玩札幌、旭川，南下玩東北，因此團體行程特別安排札幌新興景點「頭大佛薰衣草田」，由日本建築大師安藤忠雄打造的頭大佛，搭配四周圍繞種滿15萬株的薰衣草花田，氣勢莊嚴磅礡。

隨著時序即將進入秋冬，北海道為最早進入楓葉期的區域，旅天下推薦走訪5大紅葉名所，包括「支笏湖」、「中島公園」、「登別地獄谷」和有北國輕井澤之稱的「大沼國定公園」，以及「豐平峽水壩」，紅葉渲染群山美不勝收，並安排三大蟹吃到飽，讓旅客眼福、口福都滿足。若想探訪函館冬季的雪白景致，推薦造訪洞爺湖燈節、札幌白色燈樹節，欣賞函館山夜景，入住溫泉飯店享受一趟放鬆之旅。