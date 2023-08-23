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宏佳騰主打好載更有型的樂活玩家 Ai-2 Gather曠野綠特仕版

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
宏佳騰主打樂活玩家的車款。業者提供
宏佳騰主打樂活玩家的車款。業者提供

宏佳騰智慧電車宣布推出Ai-2 Gather曠野綠特仕版，除保留原有卓越的實務性能外，以墨綠色混搭迷彩風格的外觀呈現，騎士在日常穿梭都會叢林時更能展現個人風格，而獨特的三輪配置，不管是遠征或出遊，Ai-2 Gather的多元用途也為騎乘者帶來更大的安心與信心。搭配個性新色上市，同步推出全新選配精品「Ai-2 Gather 專用造型風鏡」，有效隔絕風阻，提供更好的視野，同時為騎士風格升級，迎風奔馳時也要安心舒適。

宏佳騰（1599）品牌發展部經理鍾亞成表示，此次宏佳騰智慧電車重新詮釋Ai-2 Gather結合商務實用性及個人風格，以曠野綠特仕版外型風格呈現，鎖定商業用戶及一般消費者。

延續品牌25周年年中慶優惠方案，即日起至8月31日止，凡購買三輪智慧電車Ai-2 Gather即可享有24個月Gogoro Network®電池資費319元折抵優惠（價值$7,656元），月繳最低0元起，另加贈專屬鋁合金輕量化前置物籃一組（價值1,700元），提升用車體驗。

宏佳騰 騎士 年中慶

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