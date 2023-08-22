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寶齡富錦腎病藥海外有進展 原料藥明年底要增40倍達200噸

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
寶齡總經理江宗明表示，去年因新冠疫情影響，該公司檢測試劑獲國家採購墊高基期，致今年前七月營收明顯下跌，預估下半年會好一些，全年營運估小賺。寶齡富錦總經理江宗明。聯合報資料照／記者曾原信 攝影
寶齡總經理江宗明表示，去年因新冠疫情影響，該公司檢測試劑獲國家採購墊高基期，致今年前七月營收明顯下跌，預估下半年會好一些，全年營運估小賺。寶齡富錦總經理江宗明。聯合報資料照／記者曾原信 攝影

寶齡富錦（1760）今（22）日舉行法說會，公司針對新藥、原料藥、寵物藥、檢測及醫美產品都提出新進展。其中針對腎病新藥「拿百磷」部份，已拿到韓國健保核准正式銷售，泰國市場也將在今年底拿到藥證，為配合「拿百磷」 海外市場擴增，寶齡富錦也正進行原料藥「檸檬酸鐵」產能擴充，明年底可望達到200噸，較目前大增40倍。

寶齡總經理江宗明表示，去年因新冠疫情影響，該公司檢測試劑獲國家採購墊高基期，致今年前七月營收明顯下跌，預估下半年會好一些，全年營運估小賺。但是他強調，寶齡過去三年投資6.5億元進行研發，佔公司資本額八成以上，目前已有多項成果可迎接未來發展。

以腎病新藥為例，第二代「拿百磷」針對缺鐵性貧血「新劑型+新適應症」三期臨床已在今年首季解盲，第2季完成三期最終臨床報告與法規結案準備，寶齡將配合衛福部新開放「新藥許可、健保給付」平行審查之新政策儘快申請，達到加速給付上市目標。

海外市場部份，「拿百磷」韓國市場已拿到醫保給付正式銷售，泰國預計今年底取證，中國大陸市場也在上周獲藥監局通知進入實質審查，預估最快2025年取證。此外，寶齡也看好寵物腎病保健市場，預計今年底正式推出口服滴劑，先搶攻家貓腎病市場商機，預計明年下半年開始貢獻營收。

寶齡腎病新藥除了海內外市場持續有進展，其原料藥醫療級「檸檬酸鐵」也正在進行產能擴充，該產品目前年產量僅5噸，年底將擴增6倍達30噸，明年會進一步擴產，目標明年底產能達200噸；寶齡的另一管制藥原料-偽麻黃鹼，目前年產量二、三十噸，希望未來年產能達100噸。

在醫美產品方面，寶齡目前開發中產品共有六項品，其中天然生長胜肽凍晶、美白微針、濃縮精華液都將率先在中國大陸市場上市，鑄模線雕產品也已送件申請查登，可望在第4季之後陸續在台灣、中國大陸上市，成為明年營運成長新動能。

寶齡富錦 醫美

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