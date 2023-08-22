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台南晶英「府城漢堡節」美味登場 超過25家漢堡高手雲集

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
由台南晶英酒店籌畫的美食盛事「府城漢堡節」將於9月2日至3日在酒店前廣場熱鬧展開。照片／業者提供
由台南晶英酒店籌畫的美食盛事「府城漢堡節」將於9月2日至3日在酒店前廣場熱鬧展開。照片／業者提供

由台南晶英酒店籌畫的美食盛事「府城漢堡節」將於9月2日至3日在酒店前廣場熱鬧展開。今(22)日邀請到台南市觀旅局長林國華以及在地球隊統一獅吉祥物萊恩、盈盈暖身造勢，參與活動的25家人氣漢堡名店與快閃餐車業者也到場助陣，共同以「臺南原點・四百再續」為概念主軸，推出一系列「有呷有保庇」的「好堡庇」美味漢堡。

呼應「臺南400」慶典，第五屆府城漢堡節的主視覺是以起司象徵安平古堡的堅固地基，繞以立體造型的蔬菜和肉片，寓意著400年地景平地而起，將食材乘載進古老又厚實的「筊」，把世代相傳的祝福綻放至今。

這次攤位參與名單包含：FACTORY 1/2 小共嚐餐廳、豐藏鰻魚料理、朱熹漢堡、Sk尚恩廚房、8818比薩屋、鄰座熱狗堡、蓋拉澳式漢堡、米國胖美式漢堡、双木漢堡、月光餐酒館、斑迪先生、北園義法小館、海邊坐坐mix蜷尾家胖、Webberger、主觀廚房台灣牛漢堡專門等人氣店家，集團飯店台北晶華酒店與捷絲旅台南館主廚也將蒞臨大展身手。

另有胖卡餐車：啃食漢堡、叢林漢堡、尤牧軟法堡、禾田餐車、吉娃漢堡、還沒想到名字的漢堡車、以及柴窯火腿製造所 x 小丞事x胖老闆誠意肉粥等超過25位廚藝職人齊聚這場草地美食派對，用極上美味漢堡征服饕客味蕾。

歷年來店家會以台南在地食材創意發想活動限定款漢堡，本次台南晶英主廚團隊推出「晶魚滿堂富蠔堡」，以台南七股盛產的炙燒無刺虱目魚肚、油漬野放牡蠣以及酥炸海大蝦作為主題，依序與新鮮食蔬夾入麵包裡，淋上特製塔塔醬與玉井芒果漬西瓜綿來平衡整體風味，最後再奢華點綴北海道海膽及魚子醬增添口感層次，完成這一道來自大海的禮讚。

另一款逗趣的「黃金開口笑」則是將切丁牛小排以黑白胡椒調味，浸泡鮑魚汁高湯後爆炒提味，內餡填入炸蒜頭、炸冬粉及香菜，劃上嘴巴並炸成金黃上色後，開口笑模樣彷彿聽到銀鈴般笑聲，令人不禁會心一笑。

府城漢堡節為期兩天皆免費入場，堡迷可在各種層層肉餅與醬汁交織的鹹香口味裡嚐鮮，琳瑯滿目種類多到吃不完，份量十足每顆都是社群打卡爆款。飲品部分每人可於飯店飲料攤位加價100元享軟性飲料暢飲或是300元加碼啤酒喝到飽，另為響應淨零綠生活，台南市環保局也將於現場提供餐具免費租借服務，

第五屆「府城漢堡節」活動時間9月2日上午11點至晚上9點30分、9月3日上午11點至下午5點30分，抓住夏天尾巴吹拂微風，相揪逗陣大口來吃漢堡包！

晶英酒店 台南 統一獅

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