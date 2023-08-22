櫃買中心偕創櫃板公司參加「亞灣新創大南方」展覽活動
為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領3家創櫃板公司參加「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」，活動將於8月25日至26日期間舉辦，地點在高雄展覽館南館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置的「創櫃新星主題專區」。
「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」是數位時代於高雄舉辦的大型新創企業展。櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場提供文宣品供民眾取閱並設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板制度。本次共同參展的三家創櫃板公司各具特色，包括製造車用渦輪增壓器之峰安車業（7629）、打造智慧型會議系統之卡訊（7497），及提供雲端辦公室軟體服務之一等一科技（7492）等公司。
櫃買中心指出，此次活動邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，並期待藉由參加本展，能夠更加活絡南高屏地區創新能量，提供當地創新企業優質的創櫃板輔導資源。
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