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七夕想衝了？全台最能兼顧「愛情與麵包」房仲點名這區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園房市示意圖。 記者游智文／攝影
桃園房市示意圖。 記者游智文／攝影

今天是七夕，情人們不僅安排慶祝佳節，也有籌畫結婚成家，但哪邊最能兼顧愛情（歸宿感）與麵包（生存）？房仲業者分析內政部結婚資料以及聯徵中心數據指出，桃園結婚成家最輕鬆。

大家房屋企研室總監郎美囡指出，根據內政部資料，去年全台粗結婚率為5.47‰，各縣市結婚率最高為科技業重鎮新竹縣6.07‰，桃園市以5.99‰居次，結婚率最高五縣市平均購屋總價，僅有桃園市低於800萬，壓力最小。

郎美囡表示，結婚率高低與在地發展有關，新竹縣市因就業與薪資均高，購屋成家的意願相對較大，而桃園市房價比較雙北具有優勢，且社會福利政策佳，是成家相對輕鬆的區域。

資料顯示，2021年全國粗結婚率僅4.87‰，去年略提升至5.47‰，代表平均每1千人中有5.47對結婚，各縣市粗結婚率前五名依序為新竹縣6.07‰、桃園市5.99‰、台中市5.99‰、新竹市5.78‰、新北市5.50‰。

結婚率最高的五縣市以桃園市的購屋總價最為親民，平均約每戶754萬元，台中市則為834萬元，另外三個縣市平均總價都超過900萬元，新北市總價1,038萬最高，新竹縣989萬元，新竹市921萬元。

郎美囡分析，結婚率高的縣市有三個共通的特點，首先，工作機會多，新竹縣市由竹科發展，不僅成為科技業重鎮，相關產業隨之興起，而桃園、台中、新北三都皆為公司設立、企業設廠的重點都會區，有大量的就業人口。

其次為生活便利性高，這些地區的大眾運輸工具如台鐵、高鐵、高速公路及國道等南來北往便利，也因為就業人口多，蘊含大量商機，服務業、醫療、教育等爭相進駐，生活機能成熟。

第三，這些地區這幾年推案量大，買方的購屋選擇多元，若要找低總價，區域市場也有許多中古屋，或外圍地段有低單價物件，能貼近新婚、首購的購屋需求。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，政府打炒房政策接二連三上陣，房價依舊高不可攀，購屋壓力節節升高，為避免負擔過重影響生活品質，年輕購屋族房貸繳付金額盡量不要超過家庭月收入三分之一。

由於生活機能好的地段房價普遍不低，購屋想要一步到位，壓力過重，建議在通勤時間許可範圍內，找價格符合預算的房屋，再以屋換屋是比較務實的做法。

結婚率前五名縣市及其購屋總價。資料來源／住商機構
結婚率前五名縣市及其購屋總價。資料來源／住商機構

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