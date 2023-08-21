比亞迪以車海戰術及垂直整合 超越 Tesla 電動車霸主地位

自2022年3月比亞迪專注於電動車發展後，其電動車銷量於2022年已明顯超越Tesla，DIGITIMES研究中心預估2023年比亞迪銷售量將達300萬台，與Tesla之間的差距進一步擴大，主因其產品線涵蓋面廣，且產業鏈垂直整合度高、可提供消費者親民價位。而比亞迪為穩居全球電動車市場龍頭地位，計劃藉由擴展海外業務，助其銷量持續增長。

DIGITIMES研究中心分析師林芬卉表示，2022年全球前十大電動車品牌中，比亞迪以超過180萬台的銷售量，超越Tesla並居冠，市佔率達18.5%，主因2022年3月起比亞迪停產燃油車並專注電動車事業發展；2023年1~6月比亞迪市佔率進一步提升至20.4%。林芬卉預估2023年比亞迪電動車銷售量可達300萬台，將遠高於Tesla 180萬台的銷售目標。

林芬卉表示比亞迪之所以在電動車市場取得高市佔率，主要得益於其產品線廣泛，涵蓋低、中、高階不同市場，並在各區隔市場瞄準主要競爭品牌推出強打車款，此外，比亞迪因具有垂直整合能力，並掌握關鍵技術，使其能提供人民幣10萬~30萬元親民價位的王朝及海洋系列為市場主戰產品，並受到中國大陸廣大消費者青睞。

雖比亞迪已為全球第一大電動車業者，然其95%以上電動車銷售仍侷限於中國大陸本土市場，該公司為穩居電動車市場龍頭寶座，計劃透過其在海外市場B2B出貨實績和經驗，正逐步擴大電動乘用車業務海外布局；林芬卉從比亞迪掌握的訂單推估，2023年其海外銷售量將達30萬台。

林芬卉提到比亞迪不僅藉由海外經銷商將電動車銷售至中國大陸以外市場，並在全球啟動建廠計劃，目前已確定設廠國家包括泰國、越南和巴西；該公司正規劃其它地區生產布局，旨在加速電動車市場由中國大陸向海外擴展並深耕。