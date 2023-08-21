搬家需求持續增加 Lalamove 貨車貨運需求顯著成長65%

即時貨運平台Lalamove看準台灣搬家市場對於「快速即時」與「省時省力」的需求，自與專業搬家公司合作推出「專業搬家」服務後，以首創模組化搬家服務解決過去搬家市場不透明的痛點，更因適逢學生放暑假換宿舍、新鮮人畢業潮，使大量搬家服務需求顯現，推升Lalamove於6、7月貨車貨運需求較去年同期成長65%。Lalamove也觀察到受傳統習俗影響，民眾紛紛趕在農曆七月前搬家入厝，尤以鬼門開前一周貨運貨車需求量最為明顯，帶動廂型貨車單周下單用戶成長近兩成。

Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，相較傳統搬家流程，民眾需自行查詢合適搬家公司、逐一詢價的繁瑣步驟，Lalamove以線上即時媒合、多元車型對應、App一鍵下單、計費公開透明、GPS貨態追蹤等優勢協助民眾提升搬家效率，深受用戶好評。Lalamove將搬家服務視為重點物流解決方案之一，將持續以科技力帶給用戶最佳的搬家體驗，致力成為民眾專業搬家的好夥伴。

隨著各大專院校即將開學，本周起學生也將陸續搬進宿舍，Lalamove預期將帶動新一波貨車貨運需求，提供多項優惠助攻用戶輕鬆完成搬家任務。即日起至8/30止，輸入優惠碼LANEW8，新用戶首單享八折優惠(限廂型貨車/貨車)；每日於App內簽到現領九折優惠券，完成指定訂單任務最高再領2,000。Lalamove同時推出好友推薦活動，不僅新用戶加入即可獲價值1,000優惠券歡迎禮，新用戶完成首單後，推薦人也可獲取1,000推薦獎勵。想要省時省錢省麻煩，快呼朋引伴使用Lalamove，一鍵下單讓搬家更輕鬆。

Lalamove以共享經濟概念發展即時貨運媒合服務，更以多元車型、24小時隨叫隨送瞄準不同使用情境。針對學生搬宿舍、小資族微型搬家，以衣物行李、小型家電家具為主的簡易運送需求，提供「自助搬家」服務，由用戶自行打包物品，Lalamove司機夥伴負責運送。

而針對家庭搬家、辦公室搬遷、企業店面遷移等大型搬運需求，則提供Lalamove「專業搬家」服務，支援1.75噸與3.5噸貨車，並有專業搬家團隊協助評估服務項目，如家具拆裝與防護、垃圾和廢棄物清運、精品或易碎物品包裝運送、大型家電搬運等，透過完整的加值服務滿足用戶的多樣需求，讓搬家服務更有彈性。此外，所有運送服務依里程計價，不僅計費一目了然，運送過程中也可透過GPS貨態追蹤，能夠即時掌握物品動向，讓搬家過程安心、直覺又便利。