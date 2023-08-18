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正隆法說會／總座：中國大陸、越南最快明年回溫 台灣下半年旺季可期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆召開法說會由總經理張清標主持。照片/正隆提供
正隆召開法說會由總經理張清標主持。照片/正隆提供

正隆（1904）今（18）日召開法說會，總經理張清標表示，上半年造紙業成本降低，但市場需求不是很理想，使成品價格跌幅高達18%以上。展望下半年，台灣受惠節慶需求，業績可望持續改善，對下半年抱持審慎樂觀，但中國大陸包裝市場還沒看到好的跡象，最快2024年才會逐漸回溫，越南則受外銷低迷影響，預估要到年底或明年初才有機會翻轉。

張清標表示，從原料端來看，上半年回收紙比去年同期下跌25%、木漿價格也從每公噸900美元下滑到610美元，能源方面，煤炭對比去年同期也有相當幅度的下降，目前每噸在150-160美元。雖然成本下降，但受到總體經濟不佳影響，市場需求並不理想，造成價量俱跌，以區域別來看，台灣市場衰退6~7%、中國大陸衰退二成，越南也比同期衰退一成五。

也因此，即便成本下滑，但正隆上半年毛利率比去年同期下跌2%，加上越南平陽造紙廠二期工紙，以及越南濱吉紙器廠、北江紙器廠在試車階段，人員不熟練，市場也有待開發，整體稼動率偏低。

展望下半年，張清標表示，造紙業目前售價都已在谷底，雖說競價難免，但同業都有警覺，售價有機會持穩或緩步下跌。另，越南新廠雖然初期產能稼動率較低，但8月起設備運轉率已提升達到8成以上，有助於整體集團營運績效改善。

正隆主要的營收獲利來源仍在台灣，占比高達六成七，而台灣進入傳統出貨旺季，加上國人消費力不減，下半年的整體表現可期。隨著中元節、中秋節帶動內需慢慢恢復，接下來還有雙11、年節旺季來臨，預估營收可以逐月成長，加上目前原料、能源價格仍在谷底，對下半年審慎樂觀。

至於中國大陸市場相當不理想，下半年有機會持穩，但也有可能持續衰退，越南則是外銷景氣不佳，有些客戶還在銷庫存。不過，正隆有濱吉紙器廠、北江紙器廠新產能投入，尤其北江紙器廠受惠部分電子廠轉到北越來，下半年訂單需求還不錯。

越南 正隆

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