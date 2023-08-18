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上海商銀水資源管理獲 SGS 證書 去年省水逾10%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀制定水資源管理政策，逐年達成省水目標。圖/資料照片
上海商銀制定水資源管理政策，逐年達成省水目標。圖/資料照片

上海商銀（5876）響應節約用水，於今年制定水資源管理政策，主動導入國際標準ISO 46001：2019水資源效率管理系統驗證，獲驗證單位 SGS （台灣檢驗科技股份有限公司）頒發證書，此次驗證藉由導入 ISO 46001 機制，推動公司建立用水指標，經由建立管理指標來實現良好的水資源效率績效，從用水減量，積極節水，及對重大用水設備的檢視、評估與改善，逐步優化水資源利用效率，達到水資源管理。

極端氣候已成為常態，每年夏季台灣也經常面臨缺水問題，連俗稱「雨都」的基隆地區平均年降雨量都在減少中，水資源的保育刻不容緩，上海商銀取用水源皆來自台灣自來水公司，並無取用來自地下水或其它方式供應之水源，各辦公大樓及服務據點用水為提供員工及部分客戶使用，各據點營運過程中對水源並未有直接影響，使用過後之生活污水則排至污水下水道集中至污水處理廠進行處理，因此，營運過程也未造成其他地面水體污染。

此外，上海商銀目前針對廁所用水及其他用水設備已安裝具有省水認證標章的產品使用。

上海商銀2022年水資源效率目標為每百萬營收用水量較上年度減少3%，2022年每百萬營收取水量為2.0248公噸，較2021年2.2506公噸減少10.0%，超越減少3%之目標。

上海商銀 水資源

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