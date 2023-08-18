纖維最差狀況已過 新纖：第3季將與第2季相當 明年會更好

新纖（1409）表示，纖維最差的情況已過，目前則在底部震盪整理階段，整體來說，預估第3季表現將與第2季持平，不過需要注意的是，最近人民幣大貶，加上國際原物料價格走跌，將有助於中國大陸同業低價銷售，因此需要觀察1至2周後，才能確定是否對於市況產生影響。另，也期待第4季能看到大陸電動車新政策帶來的效益。展望明年，由於客戶庫存漸趨於健康，因此樂觀看待，將會比今年好。

新纖表示，隨著終端庫存逐漸去化，市況現在築底盤整，化纖接單最差的情況已經過去，但近期人民幣大貶恐加劇中國低價產品傾銷，加上國際原料行情走跌，在買盤追漲不追跌心態影響下，市況能否真正復甦，可能要觀察1到2周才會明朗。

新纖指出，長纖部分目前稼動率8到9成，不過價格有壓力，後續期待大陸電動車下鄉政策的表現，評估將在第4季逐漸發酵顯現，將有利於工程塑膠、光電薄膜等產品出貨；整體來看，第3季表現預估與第2季持平，當前急單較多，對明年的市況抱持樂觀態度。

酯粒部分，目前稼動率持續滿載，年產能達70萬噸。其中，泰國聚酯新廠7月已正式上線，已達日產能600噸的目標；回收聚酯（R-PET）產線則將於8月底試產，將下來將進行差異化產品測試以及客戶驗證，待認證通過後，將進一步正式生產。

新纖強調，目前瓶用聚酯粒（寶特瓶）已成為民生必需品，淡旺季分別已不明顯，預估今年產能可望維持滿載，後續將持續往回收級聚酯粒發展，可望成為未來成長主力之一。

新纖指出，長纖目前稼動率8到9成，但價格有壓力，後續期待中國電動車支持政策在第4季發酵，助攻新纖工程塑膠、聚酯薄膜等產品營運；整體來看，第3季表現預估與第2季持平，當前急單較多，對明年的市況抱持樂觀態度。

新纖今年上半年合併營收187.9億元、年減23.77%；稅後純益為2.4億元、年減85.83%，每股稅後純益（EPS）0.15元。