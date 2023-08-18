台北「公車之王」沿線撿便宜 這裡房價凹陷只要3字頭

貫穿雙北市的307路公車，每年總運量近2千萬人次，是大台北地區車班最密集、運量最多的公車路線，有「公車之王」之稱。永慶房屋根據307公車行經路段，觀察沿線房價凹陷區前五名，新北市中和員山路3字頭房價最為親民。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雙北地區民眾購屋首重交通，除了逐捷運而居，不少人也會選擇住家附近擁有雙北市密集、多車次的公車站點。

其中，公車之王307公車，不僅橫跨雙北許多重要商業、辦公等人口密集區域，板橋車站、台北車站、南京復興一車可達；尖峰期間4-6分鐘的密集車班間距，更是堪比捷運，因此也成為在意交通便利的購屋族撿便宜的好選擇。

永慶房屋根據近一年實價登錄資料，在307公車路線行經路線中，統計周遭房價最便宜的前五名路段。

其中房價最親民的路段為中和區員山路，住宅單價38.1萬元，是307公車路線中唯一的3字頭。

陳金萍表示，員山路是中和地區開發相對較早的區域，區內多為中古屋，因此房價相對便宜；當地生活機能完整，也有員山公園、嘉穗公園等綠地，是預算有限的民眾，可以選擇的實惠購屋區段之一。

其他親民路段包括中和連城路、中山路三段、景平路以及板橋中正路。其中第四名景平路，是房價最低前五名中，唯一鄰近捷運站的路段。

陳金萍表示，在307公車行經的景平路路段，周遭住宅平均單價為45.7萬元。房價不僅相對實惠，又鄰近環狀線的中和捷運站，一「車」可直達板橋、大坪林、西門町、台北車站、台北小巨蛋，交通可說是相當便利。

在生活機能上，該區域也相當完整。家樂福、好市多、燦坤等大型賣場就在捷運站附近，沿著景平路往南，枋寮傳統市場、中和綜合運動場、區公所、中和國小也在步行範圍之內。