鄉林董座賴正鎰：工料雙漲沒解決 房價不會跌

在政府「史上最猛打炒房」下，全國商總主席、鄉林建設（5531）集團董事長賴正鎰今（17）日表示，六都上半年推案量年減14%，國內房地合一稅收年減10.4%，雖然國際通膨及升息壓力趨緩，但工料高漲問題未解決前，房價不會跌。

賴正鎰指出，房市籠罩在「山雨欲來風滿樓」的低氣壓下，市場期待房價下跌，不過全球原油與金屬價格漲不停，營建業為如期交屋，避免衍生交屋違約糾紛，必須搶工搶料。

他強調，以台中營建成本來說，每坪興建成本平均漲幅超過50%，每坪營建成本從8萬元跳增至15萬元，漲幅逾100%，可以看出開發商壓力有多大。

賴正鎰分析，20年來政府每次打房都會造成另一波的房價上漲，增加的成本最終都會反映在後端的買家身上。他認為，政府推動房市正義的作法應該在捷運可到達的區域，並從政府公家土地上去變更地目，蓋足夠的社會住宅以租或售的方式，大量、便宜的提供照顧年輕人與社會弱勢族群才對，而不是一再干預自由經濟的買賣市場。

賴正鎰說，對於下半年民眾購屋方向及熱區，他認為，台北市土地供給稀少，未來勢必朝香港、新加坡及紐約的模式，房價還是會溫和上漲，北市新案房價破三位數，每坪單價上百萬元將是常態，甚至中山區，大安區，信義區等區域，每坪單價可能推升到150至200萬元。

賴正鎰指出，建商在台北市無地可推案，但又必須穩定推案，最終只能朝外圍發展。他認為接下來建商推案熱區，如新北市的新莊塭仔圳、三重等捷運路線方向的區塊。另外桃園以中壢、桃園市或蘆竹、八德等捷運可到的區域，都會是建商強力推案地區。

賴正鎰表示，台中部分，建商推案重點將集中在13、14期重劃區及單元2．3．4．5重劃區。而南二都方面，台南市區的鐵路地下化兩側，以及高鐵站重劃區等都是推案主力，至於高雄則以南高雄的新興區與前鎮區等，也是建商推案重點。

他認為，下半年在雖有總統大選干擾不動產市場，但在選前的政策利多刺激下，推估今年全年推案總銷約年減12%左右，但總推案金額仍有機會破1.6兆元。