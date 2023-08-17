「台灣樂活永續協會」第一屆會員大會召開 號召全民實踐樂活永續價值

台灣旅遊業動起來了。席捲全球的樂活風潮與企業永續發展行動（ESG），也吹到旅遊業，台灣樂活永續協會於今年年初成立，為非營利之公益性社會團體，以關心環境永續及高齡化生活為宗旨，推動會員及社會共同實踐ESG理念，目前會員人數約50人，會員組成涵蓋旅遊、休閒農場、觀光工廠等產業，台灣樂活永續協會今(17)日舉辦第一屆會員大會，環境保護署處長簡慧貞、台灣高鐵（2633）總經理鄭光遠蒞臨致詞、碳權專家暨中興大學教授柳婉郁以永續ESG為題演講，台灣樂活永續協會也發表了與業者合作首發設計的15條樂活永續行程，號召全民一起透過旅遊體驗、實踐樂活永續價值。

雄獅旅遊（2731）董事總經理黃信川發起成立「台灣樂活永續協會」，並被推選為理事長，台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏為副理事長，雄獅旅遊總經理王岳聰為常務理事，包括薰衣草森林董事長王村煌、觀光工廠促進協會理事長許立昇等人擔任理事，持續招募會員壯大中，初期以觀光產業出發，未來更希望能不限產業別，號召有志一同者加入守護環境永續、樂活生活的行列。

台灣樂活永續協會理事長黃信川表示，協會的目標在於結合產官學媒各界力量及具有號召力的相關人士，從生活、旅遊等層面，推廣樂活永續價值，包括人才培育、產業交流、國際交流、減碳認證、永續生活推廣等相關活動，觀光業多屬於中小型企業，要單獨做ESG較為困難，並且旅遊是食、宿、遊、購、行全套式體驗，因此將透過「台灣樂活永續協會」，和認證公司協力幫會員認證，做整個協會組織的碳盤查，團結力量大，預計明年年底企業會員數將超過150家，希望帶動企業以此為社會責任，促進台灣邁向2030年減碳目標。

環保署處長簡慧貞致詞表示，環保署新版國家環境保護計畫，呼應聯合國Agenda 2030永續發展議程並考量國內外環境保護發展趨勢及關鍵議題，內容包含「氣候行動」、「環境品質」、「自然保育」、「綠色經濟」及「永續夥伴」五大面向及13項環境議題，宣示2030年要努力達成減碳的願景。環保署長年結合地方政府及民間團體力量，推動各項環保工作，近年積極推動低碳旅遊，截至目前針對旅宿業的一次性旅宿用品限制使用規定辦法，已逐漸收到成效，期待未來持續與旅行業合作，透過生活轉型、產業轉型，邁向2050年淨零排放，為全球永續藍圖做出貢獻。

台灣高鐵總經理鄭光遠致詞表示，高速鐵路本就有「高運量、速度快、低污染」特點，近年來，高鐵公司積極響應環境議題，以「低碳運輸」為目標，推動列車節能運轉，提升能源使用效率，2014年即取得碳足跡標籤，是國內首家取得「旅客運輸服務」碳標籤的交通運具。此外，高鐵公司也致力於推廣鐵道旅遊，希望以高鐵為骨幹，串連臺鐵、捷運、巴士等各式交通運具，打造一個無縫、環保且便捷的旅運環境。目前高鐵公司也正和台灣樂活永續協會洽談多條綠色旅遊的高鐵假期產品規劃，後續也期待與協會成員們攜手合作，讓鐵道觀光成為串連台灣在地的風情與推廣特色產品的重要推手，進而帶動樂活旅遊風氣，活絡地方產業發展。

台灣樂活永續協會為了推廣樂活永續生活，特別與相關業者共同推出15條樂活永續行程，以鐵道運輸，以車站為樞紐，打造節能減碳遊程，規劃以自然體驗、慢遊、走讀、食農教育、單車、健走等方式，打造不同的旅遊體驗，傳遞樂活永續的價值。