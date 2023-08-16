微風信義年度盛事MIAMI Night登場 當晚回饋最高近20％

微風信義年度時尚盛事「信義之夜」，今年以「MIAMI night魅力邁阿密之夜」為主題，邁阿密作為美國的魅力之城，打造沙灘、棕櫚樹、美食、時尚構成主題，微風並邀請了微風男神DJ「孫麥傑MAI」、鐵肺歌手「Miusa妙莎」及神秘嘉賓，再搭配由知名丹麥品牌Georg Jensen所設計低調奢華氣泡酒或Snoop Dogg合作推出特別版紅酒，猶如置身在邁阿密。

邁阿密除了是熱情之都，同時也是一個文化大熔爐，微風邁阿密之夜首度引進沉浸式實境解謎，邀請賓客化身特務，完成秘密任務。另有Kazemon微風熊送驚喜、Mister Donut糖霜派對、Oh My Venus等活動，讓消費者感受魅力的邁阿密之夜。

此外，8月25日憑微風積點禮遇會員於館內指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓點數回饋：高級珠寶滿30,000元贈15,000點(＄1,500)；國際精品滿10,000元贈10,000點(＄1,000)；名品服飾、時尚生活滿5,000元贈5,000點(＄500)；香氛保養、運動名品、化妝品滿3,000元贈3,000點(＄300)，滿額再加碼現抵，於高級珠寶滿300,000元現抵3,000元、滿500,000元現抵7,000元；國際精品、名品服飾、時尚生活、香氛保養、運動名品、化妝品滿100,000元現抵1,000元/香氛、化妝品1,100元、200,000元現抵4,000元/香氛、化妝品4,200元、500,000元現抵12,500元/香氛、化妝品12,700元。

還有今晚買國際精品最划算，微風額外加碼使用微風聯名卡獨享精品5%回饋，於國際精品單筆消費滿100,000元以上，除了贈送100,000點(＄10,000)元，可兌換獨享禮電子酬賓券2000元並額外加贈電子酬賓券3000元。若單卡單日累積消費滿700,000元，即贈價值近3萬元的「SONY家庭式劇院環繞式音響」，當晚回饋最高達近20%。

另憑微風積點禮遇會員資格，信義之夜當晚累積消費全館滿100萬元或珠寶櫃位滿200萬元(含以上)之發票，即可兌換乘風禮乙份，可搭乘亞果遊艇來場乘風破浪的海洋之旅。

邁阿密作為藝術、美食和夜生活的大城市，其中一年中還有最重要的兩個時裝週，Miami Fashion Week和Miami Swim Week以度假系列為特色，而信義之夜作為時尚風向球象徵著夏季轉入秋冬，雖然已經立秋，但全球飆高溫，熱氣消散還要一段時間，在日常穿搭上因台灣氣候，為滿足消費者需求，館內品牌Louis Vuitton、DIOR、FENDI、Bottega Veneta、ALLSAINTS、SANDRO上架多款度假風格，透氣輕薄的襯衫，其中LV By The Pool系列更推出印花連身泳裝、長版罩衫、絲巾等海灘風格單品，另外配件上也少不了草編、墨鏡外，今年的多巴胺穿搭也不妨趁此時入手。

天氣炎熱想保持清香，海洋調、柑橘調、清新木質調等度假香氛不可少，當晚微風之夜全台獨家首賣Penhaligon’s Potions & Remedies系列淡香精、SINKING OUD蠟燭以及DIPTYQUE大千之境香氛蠟燭，還有多款2023新香上市。