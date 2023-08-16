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國泰集團「起家厝」長高4層樓 市值有機會突破300億

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓。圖／北市環保局提供
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓。圖／北市環保局提供

國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，正進行都市更新重建，原本規畫為地上28樓、地下6樓，業者辦理變更設計，樓高從28樓增為32樓，新增4樓層樓地板面積，北市今審議通過環差。不動產業者分析，僅增加4個樓層，總價值回歸市值，有機會從250億，突破為300億。

台北市敦南金融大樓原址位於基地三面臨路，東北側為安和路，西側為敦化南路，南側為敦化南路一段247巷，交通堪稱便利。樓層數由28樓增加至32樓，26至29樓均為一般事務所兼金融保險業，原環評26至28樓之使用用途，移至

30至32樓，另取消2至4樓餐飲業、一般服務業，變更為一般事務所兼金融保險業，地下B2樓新增一般服務業。

敦南金融大樓內的誠品書店敦南店，曾是不少夜貓族最愛，也曾是台灣唯一24小時書店，還曾被美國CNN評選為世界最酷書店，2020租約到期，不得不熄燈，敦南金融大樓也向北市府申請都更，而且已經通過環評，目前基地正施做連續壁工程，未來一坪租金行情，超過3500元至4000元以上。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，該案作為敦南商圈重要指標，改建深受矚目，基地面積為1370.63坪，28樓價值已經突破250億，如果未來增加4個樓層，總價值回歸市值有機會突破300億。

徐佳馨指出，大樓變高後，內因有用電等問題，外因可能產生日照與供給增加產生對區域的壓力，但相信環境評估後應能找出平衡方式。而目前敦南周邊不少知名大樓正在進行都更，未來區域新貌可期，由於舊大樓變為新大樓，有助於推升租金，且目前企業因ESG話題(環保、社會責任、公司治理)得尋找新辦公室，該區域也有機會因此而重返榮耀。

國泰集團「起家厝」北市敦南金融大樓都更案「寶豐隆置地廣場新建工程」全景圖。圖／北市環保局提供
國泰集團「起家厝」北市敦南金融大樓都更案「寶豐隆置地廣場新建工程」全景圖。圖／北市環保局提供
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，目前基地正施做連續壁工程。圖／北市環保局提供
國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓，目前基地正施做連續壁工程。圖／北市環保局提供

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