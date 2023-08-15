55688集團獲瓊斯盃、中職明星賽官方唯一指定車隊 護送啦啦隊上班

55688集團支持台灣運動發展，今年特別與「中華職業棒球大聯盟」、「中華民國籃球協會」攜手，集團旗下台灣大車隊（2640）成為威廉瓊斯盃與中華職棒明星賽官方唯一指定車隊，除了提供到場觀賽、熱情加油的球迷安全、舒適、貼心的乘車服務外，55688潔衣家也為球員與啦啦隊們提供球衣、隊服的洗滌服務，做他們最堅強的後盾，貼心服務讓球員與啦啦隊能專注精力在球場上，為球迷獻上一場場精彩好球。

在甫結束的中華職棒全明星賽中，55688集團以行動力挺中華職棒，除了於球場外安排台灣大車隊小黃與多元計程車排班服務，在賽會期間提供舒適及便捷的散場交通選擇，也擔任中職啦啦隊女孩的護花使者，在賽前的「女孩上班路」活動護送球隊嬌點至球場上班。甜美活力的中職啦啦隊搭配貼上個性化閃電品牌識別的55688多元計程車隊，讓明星賽在開場前就話題滿滿、香氣四溢。

除了挺棒球，55688集團也與中華民國籃球協會號召球迷一同成為中華隊的後盾！在瓊斯盃賽事期間提供球迷、球員貼心服務，台灣大車隊於和平籃球館外提供小黃與多元計程車的搭車選擇，為散場時湧出的大量球迷提供便捷的交通服務。除此，55688潔衣家也為賽會包含中華隊等15隻國家隊提供球衣洗滌、運送服務，讓場上賣力奮戰的球員穿上乾淨舒適的戰袍，為精彩球賽獻上完美助攻。

55688集團台灣大車隊做為全台最大的綜合型車隊，旗下小黃與多元計程車達2萬3千台，市占率25%，同時集團擁有680萬用戶規模，逐步邁向新生活服務生態圈，包括衣物洗滌、居家清潔、酒後代駕、電子商城等多項生活媒合服務，都能在55688 APP上找到。55688集團表示，本次旗下台灣大車隊成為台灣棒、籃一級賽事的官方指定車隊，代表品牌受到大會與年輕人歡迎與肯定，未來會持續推出讓年輕族群有感的活動，讓55688 APP成為全年齡層愛用的生活媒合平台。