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2023年TITEx台灣噴墨科技展 康鈦科技大秀新品

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

台灣噴墨科技發展協會(TITA)於8/10~8/13在台中健豪雲端廠舉辦首屆「2023年TITEx台灣噴墨科技展」。震旦（2373）集團旗下康鈦科技以「Green for Print UV噴墨新未來」為題，展示最新一代Konica Minolta AccurioJet KM-1eHD UV噴墨印刷系統及AccurioShine 3600 UV數位燙金上光機產業應用(如:出版、服飾、包裝設計、攝影)，協助顧客提升效率、實踐綠色印刷。

康鈦科技總經理劉建軍表示，Konica Minolta UV噴墨印刷設備從推出以來全球市佔率已成長三倍，顯示全球印刷產業對於UV噴墨印刷需求日益漸增，隨著ESG議題與淨零碳排已成為全球關注議題，印刷設備的減碳效用也是顧客關注的重點之一。

康鈦科技於現場展示的Konica Minolta AccurioJet KM-1eHD，其研發的新型UV墨水，紙張無需塗佈即可上機印刷，且使用不產生臭氧的LED燈，兼具環保效益，其發射的UV光線可使墨水瞬間固化，無需等待乾燥。此外，AccurioJet KM-1eHD適用比標準B2尺寸更大的585 X 750 mm 尺寸紙張，可以做到更多圖像排版，有助於減少紙張浪費，並提高生產力。

除此之外，康鈦科技也展示UV噴墨印刷與UV燙金上光的精美印品，並展出Konica Minolta數位燙金機-AccurioShine 101，此設備精巧便利，體積大小相當於一台桌面式印刷設備；且無需製版，只需依靠碳粉和耗材所含的黏性物質，透過設備加熱加壓，即可完成燙金。除了燙金之外還可進行覆膜和局部上光，使印品呈現更多精美效果，滿足顧客對燙金應用的多元化需求。

康鈦科技致力以發展高階數位印刷領域為目標，持續為顧客提供最新全球印刷趨勢，使用不含有害物質的油墨，以降低環境負面影響，帶領台灣印刷產業邁向ESG綠色印刷轉型之路，共創永續未來。

ESG 環保 減碳 印刷業

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