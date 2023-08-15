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斥資26億！台南首座國際級遊艇港酒店動土 預計2027年完工

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

斥資26億元，亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團共同合作，台南首座國際級遊艇港酒店、安平港悅椿度假酒店15日動土，亞果安平遊艇城進入新的開發階段。

亞果遊艇集團指出，本期將以興建國際飯店安平港悅椿度假酒店（Angsana An Ping Harbor Hotel）為主，這也是悅榕集團首次進軍台灣市場，是該集團全球第一個與國際遊艇港相結合的濱海度假星級飯店，預計將於2027年完工，屆時將成為台南國際觀光新亮點，締造南台灣新地標。

2019年亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團簽署酒店委託經營管理合約，計劃斥資26億打造「安平港悅椿度假酒店」，結合當地特色台南府城文化、海洋風光以及遊艇度假元素，安平港悅椿度假酒店將成為一座集現代時尚、舒適與文化底蘊於一體的旅遊勝地。

台南市長黃偉哲表示，悅榕集團是國際知名的旅館集團，在全球各地都有旅館休閒事業，選擇台南作為在台灣第一個合作夥伴，主因安平港潮差只有48公分，漲潮、退潮非常平穩，地點也相當優良，是發展度假遊艇事業是最佳場地。相信未來與亞果集團強強聯手，能在此打造最優質的休閒觀光產業。

新加坡悅榕集團成立於1994年，是全球知名頂級的酒店與度假村領導品牌之一，業務遍佈23個國家，旗下擁有63 家度假村及酒店、59 家水療Spa、59 家零售商店及3個錦標賽高爾夫球場。

遊艇 觀光 台南

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