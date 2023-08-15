寬魚國際下半年海外事業一波波 將首跨足運動領域業務
寬魚國際（6101）海外展演再衝一波，歌手王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞演出，也將舉辦歌手王心凌與羅志祥的海外巡演，業績持續暢旺，並首度將業務跨足運動領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆戈登（Aaron Gordon）球迷見面會，持續擴大文創本業布局。
寬魚國際15日股價以41.7元作收，上漲0.05元。
寬魚國際今年以來籌備多項展演活動，多元布局成果陸續在營收展現，今年7月營收達8,554萬元，較6月大增1.9倍；前七月營收4億元，較去年同期大增超過八倍，後續海內外各項活動持續進行，業績值得期待。
寬魚國際表示，下半年將擴大海外布局能量，演唱會方面，除了澳門解封後的定期演唱會演出，也將舉辦王心凌海外巡迴演唱會、羅志祥海外的演唱會。
除了布局海外演唱會之外，寬魚國際同步引進來自世界各地人氣指標團體來台演出，包括韓國嘻哈人氣團體「EPIK HIGH」與韓國女子實力派音樂組合「BOL4」以及泰國夯團「JAMEILM」，多元音樂能量，蓄勢待發。
另外，《ONE LEEHOM WANG一個王力宏》演唱會9月9日與9月10日在台北小巨蛋舉辦台北站登場後，11月將轉戰馬來西亞，現已在大馬PAVILION及WOLO、Fahrenheit等地開始宣傳，主辦單位Casa Entertainment Group宣布，與寬魚國際共同舉辦「ONE LEEHOM WANG只有一個王力宏 演唱會馬來西亞站」將在11月10日及11日演出。
另外，寬魚國際也將觸角延伸至運動相關領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆戈登球迷見面。阿隆戈登是NBA丹佛掘金隊球員，主要位置是小前鋒和大前鋒，希望能藉由此次球迷見面會，促進澳門球迷與球星近距離接觸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言