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寬魚國際下半年海外事業一波波 將首跨足運動領域業務

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞演出。寬魚國際／提供
王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞演出。寬魚國際／提供

寬魚國際（6101）海外展演再衝一波，歌手王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞演出，也將舉辦歌手王心凌與羅志祥的海外巡演，業績持續暢旺，並首度將業務跨足運動領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆戈登（Aaron Gordon）球迷見面會，持續擴大文創本業布局

寬魚國際15日股價以41.7元作收，上漲0.05元。

寬魚國際今年以來籌備多項展演活動，多元布局成果陸續在營收展現，今年7月營收達8,554萬元，較6月大增1.9倍；前七月營收4億元，較去年同期大增超過八倍，後續海內外各項活動持續進行，業績值得期待。

寬魚國際表示，下半年將擴大海外布局能量，演唱會方面，除了澳門解封後的定期演唱會演出，也將舉辦王心凌海外巡迴演唱會、羅志祥海外的演唱會。

除了布局海外演唱會之外，寬魚國際同步引進來自世界各地人氣指標團體來台演出，包括韓國嘻哈人氣團體「EPIK HIGH」與韓國女子實力派音樂組合「BOL4」以及泰國夯團「JAMEILM」，多元音樂能量，蓄勢待發。

另外，《ONE LEEHOM WANG一個王力宏》演唱會9月9日與9月10日在台北小巨蛋舉辦台北站登場後，11月將轉戰馬來西亞，現已在大馬PAVILION及WOLO、Fahrenheit等地開始宣傳，主辦單位Casa Entertainment Group宣布，與寬魚國際共同舉辦「ONE LEEHOM WANG只有一個王力宏 演唱會馬來西亞站」將在11月10日及11日演出。

另外，寬魚國際也將觸角延伸至運動相關領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆戈登球迷見面。阿隆戈登是NBA丹佛掘金隊球員，主要位置是小前鋒和大前鋒，希望能藉由此次球迷見面會，促進澳門球迷與球星近距離接觸。

演唱會 布局

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