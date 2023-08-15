富旺跨足商場開發 台中高鐵商城開工後續複製各高鐵站

富旺國際（6219）跨足商場開發！位於台中高鐵特區的高鐵商城，今(15)日舉行開工典禮，總經理林宗毅表示，富旺為了朝多角化經營，已成立商場招商部，台中高鐵商城率先練兵，未來將鎖定各高鐵站區陸續規劃投資商場，為營運成本挹注新動能。

富旺台中高鐵商城開發面積5,429坪，投資金額約7億元，採1樓街邊店規劃，商場規劃26個單位，最小54坪、最大300坪，目前已有日系零售、服飾及餐飲廠商洽談中，預計2024年10月完工試營運，年租金收益0.53億元。

林宗毅表示，富旺台中高鐡商城將是首座符合ESG要求的商場，除了特別要求進駐廠商提供碳足跡履歷，停車場還規劃了4座特斯拉超充充電樁，可同時供8台電動車充電，且頂樓規劃有太陽能版與植生牆，達到節省減碳與環保的目標。

富旺受惠「雲科莊園」、「富時代」、「新時代」等案持續入帳，7月營收2.11億元，較去年同期大增2,898.2%，累計前七月營收10.88億元、年增280.7%。

富旺第2季稅後純益1.4億元，每股稅後純益1.5元，年增1.3倍；上半年稅後純益1.45億元，每股稅後純益1.54元。

法人表示，隨著第3季進入交屋高峰期，富旺營收表現可望逐季攀升，預期下半年營收優於上半年。

富旺董事長林正雄指出，富旺產品規劃得宜，精準掌握剛需市場，進而讓區域在地買盤扎實，穩健佈局下，入帳可望逐季增溫，今年業績看高，明年也會比今年好。

林正雄補充表示，展望明年推案，即使面對市場環境不確定因素，富旺仍能保持穩健發展，在手業績來源無虞，可售金額預估站穩百億大關，著重於新竹與台中精華區。

目前建案皆規劃進行中，包括新竹「綠園段第8期」、「綠園段第9期」，台中「忠明南路VS向上路」，未來將持續結合上下游優良廠商，嚴格控管施工品質、有效掌握銷售進程、以及營建成本精準控管，維持建案利潤。