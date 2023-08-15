北基國際攜手「天竺鼠車車」5款限量商品8月16日起療癒登場

北基國際（8927） 35歲囉 ! 為感謝消費者長期支持與愛戴，自8月16日起至10月30日止，特別與亞洲最大動畫發行代理公司「木棉花國際」攜手合作，推出風靡日本超人氣動畫「PUI PUI天竺鼠車車」5款聯名限量周邊小物，除了超萌車貼、百變購物袋、質感潮T外，還有香氛御守，每一款皆是可愛實用兼具，活動期間只要加入北基會員，就可以把超萌天竺鼠車車帶回家，這次聯名活動更締造台灣加油站品牌跨國聯名的創舉！

北基國際表示，深耕台灣油品服務已35年，迄今連鎖據點擴張到71個站點，經營團隊有艦於俄烏戰爭、疫情發展與油電車轉換等變數，不斷與時精進調整營運策略，除穩定供應優質油品外，近期更在「綠色節能」及「永續發展」積極投資布局，轉投資設立子公司三地能源，事業群跨足綠能光電、電動車充電、儲能及綠電銷售。

例如提高土地多元利用投入漁電共生案場、遴選日照充足的站點規劃成屋頂型光電、為台灣用電正義投入調頻輔助服務（AFC）市場等，皆為業外收入挹注獲利; 亦攜手旗下子公司特爾「能源升級計畫」，站內設置EV充電樁，為電動車族群提供服務，為低碳出行盡一份心力。

為歡慶35週年慶，北基加油站特別邀請軟萌系車款代表「PUI PUI天竺鼠車車」一起為開車族加油，凡於8月16日起於活動期間，限於北基加油站中油站點當場申辦加入北基會員，即可獲得衛生紙及「PUIPUI車貼」並享超值加購優惠。

不僅如此，更祭出會員消費、點數輕鬆兌換活動，活動期間加油不限金額即可以現金直購、辦卡加價購、點數加價購和點數兌換等方式獲得以下4款聯名周邊小物：包括「QQ臂章」精緻刺繡設計，讓每款車車都生動可愛，讓車車粉絲直喊要全收藏；守護出行安全的「平安行鼠 香氛御守」分別有行車平安／交通安全／三寶退散等三款；大容量「百變購物袋」，袋身有可愛公路設計，再搭配QQ臂章，出行夥伴自己決定；質感潮踢「PUIPUI車車T」帶有魔鬼氈設計，可任意搭配QQ臂章，穿出自己的出行品味。

北基表示， 隨著暑假出遊潮旺盛，特別推出大人小孩喜愛的天竺鼠車車限定聯名款，有感回饋，預估此次聯名活動可有效帶動業績雙位數成長。