東森購物實體通路添新兵 臺北榮總美食廣場開幕

東森（2614）旗下東森購物線下實體店版圖擴大，由東森購物得標經營的臺北榮總長青樓及第二門診美食廣場正式開幕，引進全家便利商店、知名港式點心品牌「點八號」、東南亞美食「沅保奶茶」、擁有口碑的「稲村滷味Bar」和「稲村麵包」以及台灣道地小吃等。東森購物今年目標再開設2-3間複合式商場，可望為營運增添動能。

東森購物耗資上億元打造的第一間複合式商場「東森廣場」去年12月15日盛大開幕後，首季業績即達到損益兩平開始獲利，另外，東森購物台北榮總新醫療大樓長青樓美食廣場也正式開幕營業。長青樓為新建住院大樓，美食廣場就設置在一樓，可提供住院病人及家屬餐飲服務，第二門診美食廣場則緊鄰抽血區，過去門診區僅有福利社，若要用餐通常得到中正樓，如今二門診美食廣場開幕，對就診民眾、志工及醫護人員來說，用餐更為方便。

東森購物表示，長青樓及第二門診美食廣場集結來自各地的精選餐飲品牌，此外，東森自然美及杏一藥局也入駐其中，提供健康美麗的專業保健產品，不僅提供多樣化的消費選擇，從便利商店到精緻港式點心，也提供多種多樣的美食選擇，滿足不同消費者的味蕾需求。

東森購物今年將經營重心放在加速線下實體店的擴張以及培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合起來，以 OMO 經營模式來穩固營收。隨著線上直播帶貨風潮興起，東森購物去年12月與台灣直播平台「就醬播」、「168money」合作開闢網紅直播通路，半年時間已經創造累積突破5億的營收，今年業績目標挑戰20億元。