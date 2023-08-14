啟動接班布局...長虹建設董座李文造 贈與轉讓持股700張予次子、孫子

長虹建設（5534）董事長李文造今（14）日申請持股轉讓700張、約70萬股予次子李耀民，以及兩位孫子李虹儀、李虹寬，顯示李文造已逐步啟動接班作業；持股轉讓後，李文造手中持股約73.18萬股、約731張。

目前李文造手中持股約1,431張、約143.18萬股，今日申請持股贈與轉讓300張、200張、200張予次子李耀民，以及兩位孫子李虹儀、李虹寬，有效轉讓日期為8月14日至16日；贈與轉讓後，李文造手中持股僅剩73.18萬股、約731張。

長虹建設董事長李文造先前接受本報專訪時表示，今年是長虹建設成立第50年，一家建設公司要經營50年很不容易，市場上沒有幾家，尤其上市17年來，平均每年賺約一個股本，績效受股東肯定。

李文造指出，未來退休後，就是希望兩個兒子李耀中（長虹建設總經理）、李耀民（長虹建設大股東、聯虹投資代表人）能順利接班，帶領公司邁向ESG最新企業經營理念，持續成為客戶、員工、甚至是家人的安定力量，讓長虹建設再創下個50年的輝煌實績。