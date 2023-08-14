拿下3個月後…中工放棄新北環狀線板新站土地開發案 原因曝光

中工（2515）5月甫拿下的「新北市環狀線板新站土地開發案」，今（14）日公告，原先獲選為新北市環狀線板新站土地開發案」之最優申請人，今日收到新北市政府捷運工程局來函同意，將放棄該案最優申請人資格。

中工表示，主要是該案等待決標期逾1年，同期間中工另已取得城南水源及民間都更案等，基於開發期重疊，所需之人力、財務應用之考量，只好忍痛放棄新北市環狀線板新站土地開發案之投入。

據新北市捷運局招商資訊顯示，環狀線板新站位於新北市板橋中山路及板新路口西南側，鄰近新板特區，基地面積約1,392坪，容積率900％，將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上29樓、地下6層，地上層總樓地板面積約1萬8,700坪的大樓，可提供購物、辦公及居住等多元服務，為板新站周邊地區創造一站式軌道經濟，帶動區域繁榮展。