中工雲宇宙AI園區今上樑 總銷400億以上

中華工程（2515）斥資136億元打造的「中工雲宇宙AI園區」，今（14）日舉行上樑典禮，威京總部集團主席沈慶京表示，該園區基地規模1.6萬坪，規劃興建4棟大樓，總樓地板面積達10萬坪，未來將成為一座兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合 ESG 指標之智慧園區，全案預計2025年完工。

沈慶京指出，近年來由於受到疫情、俄烏戰爭以及中美經濟戰爭的影響，全球產業鏈逐漸區域化，這些變化也讓亞洲充滿機會，特別是台灣，可以運用國內特殊政治、產業及經貿地位，左右逢源，一方面充分的享受大陸的生產力及市場，另一方面，藉由台灣延伸到亞洲、歐美，與當地的產業鏈、生產力緊密連結，來滿足西方市場的需求。

沈慶京強調，因此「中工雲宇宙AI園區」非常適合企業做為在台灣設立總部、研發中心、新創產業、高科技產業、智慧製造以及物流倉儲等多元指標性產業的基地，期待這個具備未來性及前瞻性的智慧園區將成為台灣與國際的重要指標。

新北市長侯友宜表示，全台有1/5工業產值在新北，工業區面積卻僅占全國的5%，顯見土地稀缺的問題，市府為解決此困境，以「新增產業用地」和「活化既有工業區」2大策略，推動整體開發、報編產業園區、工業區都市更新與工業區立體化等4大工具，來解決缺地問題，藉由開發新莊知識產業園區、臺北港產業專用區、國際AI+智慧園區、五股、泰山楓江、大柑園及報編新店寶高等產業園區，提供 832公頭產業用地；更透過60件工業區立體化及50件都更案，提供約93萬坪樓地板面積，解決產業面臨窘境，活絡地方經濟，為產業轉型奠定良好基礎。

「中工雲宇宙AI園區」座落在北台灣產業鏈重要軸線上，位於土城工業區、鄰近鴻海總部旁，擁有超過1.6萬坪的建築基地，規劃興建4棟，總樓地板面積達10萬坪，是為可售與租的廠辦、商辦園區，總銷超過400億元以上，未來預計創造超過一萬名就業機會。