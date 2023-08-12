代銷龍頭海悅：房市進入「房價新平衡時期」

不動產代銷產業龍頭海悅（2348）11日發布第二季財報指出，全球經濟趨緩，台灣健全房市政策依舊，以致台灣房市進入「房價新平衡時期」，建案銷售價貼近市場行情，房市交易仍具有成交機會。

海悅表示，海悅憑藉全台代銷策略，淡化區域房市榮枯風險，第二季隨著全台預售建案陸續開案，建案銷售價格符合消費者期許的代銷建案順銷，第二季合併營收13.93億元、營業利益4.9億元與稅後淨利3.67億元，年增率分別為12.36％、39.44％與118.59％，每股稅後盈餘2.75元，稅後淨利創歷史同期新高，營運表現較上季已明顯回升。

海悅表示，第二季因代銷業務前期投入的營業費用已提前陸續攤提，加上大數據分析優化營運管理與銷售策略，繳出單季毛利率47％、營業利益率35％與稅後淨利率26％，較去年同期相比，呈現三率三升表現。

展望下半年，海悅表示，全台代銷儲備量能充沛，代銷業務來源無虞，另外下半年台中《達麗創世紀》轉投資收益將啟動貢獻，且後續每年亦將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，預期將持續受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，與轉投資收益並進，全年營運正向。

海悅表示，下半年仍需關注中國大陸經濟下行風險、全球主要經濟體貨幣政策變化、以及全球消費力與投資韌性，不過台灣房市仍維持符合消費者預期銷售價格建案易順銷格局。