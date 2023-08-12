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年減6成！專家曝房市重災區「接盤俠所剩無幾」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
青埔特區示意圖。記者游智文／攝影
青埔特區示意圖。記者游智文／攝影

今年以來房市急速冷卻，元宏不動產加值服務平台彙整六都資料，去年上半年交易火熱、建物買賣移轉800棟以上行政區中，今年上半年以高雄前金區交易量年減63%最多，其次為桃園大園區衰退46%、台中西屯區衰退41%，前三大衰退區交易量年減幅都超過4成以上，是今年房市冷卻下的重災區。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，近年全台房價狂飆，很多區域不論是否有題材，房價都出現大漲，而今年房市交易冷卻下，交易量急遽萎縮區域，房市信心急降，接盤俠所剩無幾，購屋者在這些衰退區買房要特別審慎。

以今年交易量衰退幅度最大的高雄前金區為例，雖然區內沒有吸引市場目光的新興重劃區，但因生活機能好，但這幾年房市交易熱度依然直線走高，目前屋齡5年內大樓成交均價達35.3萬，比區域大樓均價的26.2萬，高出達35%。

但今年房市冷卻下，上半年建物買賣移轉量年減超過6成，區域大樓近一年平均成交價跌了15%，在中古價格實際沒有明顯回檔下，估計是高價新屋交易量明顯萎縮所導致，此時在前金區追高價買新屋恐已有一定程度風險。

大園區近年房市交易集中在青埔特區，2018年時青埔成交均價還在2字頭，如今青埔新案5-6字頭成交已相當多，房價幾乎翻了一倍。不過，目前大園區新屋交易已明顯放緩，房價也開始有漲不動的狀況，購屋者也需要留意。

至於交易量衰退幅度第三多的台中西屯區，近年在中科議題熱炒、水湳經貿園區快速發展與七期新市政中心豪宅創高價下，房市交易量能與房價扶搖直上，已經成為可能繼雙北之後，有機會出現個案單價破百萬的地區。

不過，由於西屯短線房價上漲速度過快，目前交易量大幅萎縮下，未來房價是否能續漲已有疑慮。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

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