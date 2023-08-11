情人限定餐點儀式感爆棚 微風高樓層餐廳訂位近8成滿

情人節是女生少女心大爆發的時候，也是情侶間感情升溫的大節日，微風各館推出多款符合七夕主題從精品到名品、服飾、包款、香氛保養、餐點美食、甜點等，各項超值甜蜜精選商品及優惠，讓情侶們甜蜜過一波。

情人節送禮今年仍以珠寶、香氛表現最為突出，穩坐送禮首選，其中首推微風廣場BVLGARI-Divas'Dream系列，今年除七夕限定款珠寶外，更推出BVLGARI BVLGARI系列腕錶，男款以綠色漆面腕錶呈現，女款則搭配玫瑰金和鑽石增添亮點，而在情人節送錶，有著分秒陪伴的意涵，成為七夕夢幻逸品或者Boucheron Quatre Black 系列手鐲，以黑白分明、對比強烈、輔以鑽石的璀璨閃亮作點綴，簡約的珠寶造型絕對是情人間低調曬恩愛必備。

香氛保養類則以Acqua di Parma「山谷中的鈴蘭情人節限定版」最為熱銷，瓶身雋刻上「我知道這就是一見鍾情的愛」將豐富的愛意完美呈現，另外EX NIHILO迷走緋花濃香精、嬌蘭我的印記小香套組等花香系列是女孩心中第一名之外，更是男人都愛的香氣，成為今年香氛類送禮首選。

Y2K復古風格持續延燒，可愛俏皮又帶點童趣的輕飾品配件也成為今年七夕送禮清單之一，像是Lucy’s七夕情人節限量糖果愛心戒指、BLACKPINK成員都為之瘋狂的串珠手機鍊、手鍊、項鍊都是熱門清單。另外BREEZEONLINE微風精品線上全站輸碼 VD15 再享 85 折甜蜜回饋，芭比帶動粉紅風潮，CHARLES & KEITH七夕限定告白禮盒-Koa方釦腋下包、CNFlower西恩粉玫甜心花束、LANVIN CONCERTO粉色皮包等商品十分受歡迎。

情人節大餐也是七夕重頭戲，微風信義莫爾頓牛排館、SEA TO SKY、饗饗、微風南山新葡苑四十六、和牛47、MiraWan等坐擁百萬夜景的高樓景觀餐廳都是好選擇。微風信義除了饗饗訂位已全滿外，SEA TO SKY也是情人節奢華浪漫首選，推出七夕限定雙人套餐，開放預約不到一週，已達8成滿；微風南山MiraWan也在8月22日當晚，限定販售情人節雙主餐套餐。