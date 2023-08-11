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春雨財報／前二季 EPS 0.34元 7月營收6.77億元、月增1.7%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

春雨工廠（2012）董事會通過第2季合併財務報表，上半年度合併營收40.73億元，稅後淨利1.36億元，每股稅後盈餘（EPS）0.34元，7月自結營收6.77億元。

春雨上半年度合併營收40.73億元，較去年同期減少29.6 %；營業利益2.21億元，較去年同期減少56.1 %；稅後淨利1.36億元，較去年減少63.21%。春雨表示，此波不景氣自2022年下半年度持續至今，歐美市場買盤尚未歸隊，鋼鐵市況仍屬低迷。台灣地區扣件內銷穩定，外銷由於歐美客戶下單趨於保守，銷售價量皆受影響；印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持一貫好表現，獲利亦表現亮眼；中國地區解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨7月自結合併營收6.77億元，月增1.7%；累計前七月合併營收47.49億元，較去年同期減少29.8 %。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，通膨態勢雖有緩解，但仍屬高點，嚴重影響歐美市場下單意願。大陸官方政策救市，採取平控限產政策，有效讓鋼價止跌回穩，景氣有逐底跡象，預期市況於第4季將有機會復甦。春雨在這不景氣時，將持續調整體質，善用台鋼集團垂直整合優勢，積極聚焦利基產品，且秉持精實管理的精神，推動智能生產排程，優化流程作業，以提升營運效率。

春雨 營收

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