高雄自力都更首案 新五福大樓案轉身成29層制震大樓

由中國建經子公司中國開發資產管理公司擔任實施者，所推動的「新五福大樓更新案」，今(10日)舉辦開工動土典禮，高雄市政府都發局局長吳文彥、工務局局長楊欽富、臺灣土地銀行副總曾學智等，與本案委託人浤圃機構董事長蘇宏圃、常益建設董事長陳承霖，及代理實施者中國開發資產管理董事長鄭重等人聯袂出席，共同祈求本案工程順利完工。

「新五福大樓更新案」基地位於五福三路、成功一路與自強三路間，屬第五種商業區，為中央公園附近精華地段，鄰光榮碼頭、高雄流行音樂中心等亞洲新灣區重大建設旁。

「新五福大樓更新案」現址一樓為搬遷前的土銀中山分行，然而近40年的11層老舊大樓已不敷使用，而於2013年申請核准事業概要，但因地主間對都更改建意見紛歧，遲遲未能擬定都更計畫送件。

2017年該案改委託中國建經協助、中國開發擔任實施者，整合私地主與土地銀行，從建築設計到更新估價選屋分配，依其需求量身規劃，讓參與本案的所有地主均能各取所需，方於2017年底報核事業暨權利變換計畫。

歷經四次都更大會審議及多次協調會議，加上高雄市副市長林欽榮及都發局與工務局等協助，2021年6月全案取得都市更新計畫核定，並在2022年11月建照核准、12月土銀中山分行行舍完成搬遷。

「新五福大樓更新案」基地335坪，拆除原大樓後，將興建地上29層、地下6層的制震景觀大樓，總樓地板面積達5,700坪，全案預計於2027年完工。

中國建經總經理楊享洪指出，「新五福大樓更新案」的成功關鍵，是中國建經以公正第三方角色，協助整合全體地主地改建意見，原土地所有權人以自行出資方式，分回持有土地所創造之更新後全數房地；銀行部分則透過權利變換方式，無須出資即可分回更新後一到三樓獨立使用之新行舍空間，充分滿足本案所有地主需求，共創多贏。

中國建經乃民國75年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立，是全國第一家建築經理公司，投入建經服務至今已近40年。

而自921地震發生後，中國建經體認老舊社區進行都市更新是未來不動產及都市發展之趨勢，遂積極轉型投入舊屋信託改建及都市更新領域，除協助921受災戶重建家園、高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，同時也協助都更危老重建，至今已有超過60個全案管理執行完成個案、承作近5,550戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣385億元以上的實績。