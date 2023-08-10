永和老舊公寓都更2028年1月完工 新北市府將分回12戶社宅

位於新北市永和區竹林路、中興街路口處的都更案現況為64戶，屋齡4、50年的老舊5層樓公寓，未來預計興建1棟地上31層、地下6層，185戶的大樓，翻轉窳陋老舊街區，展現城市新風貌。

本案基地面積2064平方公尺，預計最快於2028年1月完工，未來基地四周將配合留設4公尺以上人行步道，另外，本案參與都更的公有土地占基地總面積7.12%，市府已爭取作為社會住宅，實施者也因容移環境友善方案再增加戶數，完工後統計約有12戶社會住宅，照顧市民居住需求。

都更處補充，都市更新也是多元取得社會住宅空間手段之一，又為鼓勵都更案優先提供公益設施，市府已公告5項優先受贈項目，包含社會住宅、公共托老中心、公共化幼兒園、警察局辦公廳舍及身心障礙者社區日間照顧設施；統計都市更新核定案件迄今已取得38處公益設施，捐贈總樓地板面積達約5萬4600平方公尺，提供市民更多更好的服務。

都更處統計，新北多元都更總申請案量已達1328件，核准案量866件，透過建照先行審查等機制協助加速建照核發，目前已核准案件建照核准率將近7成。