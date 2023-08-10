平均一天賣8戶 這區奪近一年北台灣新案銷售王
根據住展雜誌統計，北台灣近一年，約有909個新成屋、預售屋公開銷售，扣除建商保留戶、股東戶、地主分回戶，釋出到市面銷售的可售戶數逾5.7萬戶，估當中2.3萬戶已成交，銷售率約四成。
進一步統計北台灣各行政區每日平均售出戶數，去年8月至今年7月間，新北三重新建案市場，平均一天有8戶售出，勇奪北台灣銷售王。
住展雜誌企研室經理成采錡表示，三重新建案銷況順遂，是因為區域具備行政中心建設題材及交通便利、鄰近北市等條件，加上指標案接力進場強銷，帶來逾6千戶新供給，二重地區及舊市區房市交易活絡。
不過成交量集中指標建案，若建案單價相對高、主要規劃換屋型產品或已經成屋，購屋門檻較高，銷售速度相對慢。
北台灣每日平均售出戶數排行中，新北五區入榜，桃園有四區，新竹則有一區進榜，顯示新建案成交單位集中新北、桃園熱區，台北因整體市況偏冷，僅少數個案銷況較佳，未有一區列入排行。
排行第二名的是桃園中壢，近一年進場建案合計售出約1,500戶，平均一天售出4戶。中壢榜上有名，歸功重劃區銷況穩健，除青埔特區指標建案以相對低單價或輕鬆付款方案催出買氣，新興的A20重劃區線上個案銷售表現也平順。
成采錡表示，北台灣各區市況差別大，具備產業發展題材，且未來就業人口成長空間較大的區域，近一年進場的新建案銷況較佳。購屋需求穩健下，吸引業者相繼進場推案，讓三重、中壢新建案供給量居高不下，近一年推案規模分別為北台灣第一、二名，
但就區域銷售率來看，兩區都還有五成以上新供給未售出，房市928檔期逼近，新案摩拳擦掌，線上建案壓力不小。
每日平均售出戶數排行第三到第六名，依序是桃園市區、新竹竹北、新北土城及桃園龜山，近一年進場的新建案中，各區都有1千戶左右順利售出，平均一日售出3戶。
當中竹北是新竹地區唯一入榜的行政區，近一年新建案釋出可售戶數中，約五成已成交，不過今年初以來，竹北市況降溫，建案銷售速度放慢，房市已開始由賣方市場轉為買方市場。
排在第七到第十名的區域，為新北板橋、淡水、林口，以及桃園楊梅，近一年新案售出戶數都超過800戶，平均一日售出2戶。值得注意的是，桃園楊梅近一年新建案平均銷售率已達53％，為排行榜十區中銷售率最高的區域。
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