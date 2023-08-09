北市平均交易屋齡33.6年愈買愈老 都更最熱門在這五區

根據台北市政府都市更新處已核定都更案件統計資料顯示，10年內全市累計核定公辦及民辦都市更新案共885件，都更案件數前五名分別為大安、中山、中正、士林及北投，這五區的都更案量超過台北市一半，且預售價屢創新高。

鄉林不動產研究室認為，北市平均屋齡達36.97年，老舊房屋具備極高的更新商機，而這五區具備精華地段優勢，往往新案推出就會躍居區域指標個案。而禁止預售屋轉讓的「平均地權條例修正案」7月起實施，央行配合政府打炒房政策，近年針對購地貸款成數加以限縮，土建融也受連續升息影響，嚴重衝擊建商取得資金，參與土地標售意願也冷卻下，都更合建或危老重建成為避險最佳選擇。

全國今年第一季（Q1）住宅買賣移轉案件平均屋齡27.79年，其中台北市Q1平均交易屋齡33.61年，而且有高達45%的交易標的是40年以上的透天厝和公寓、華廈，屋齡偏高、人口密集加上土地價值高，因此成為都更合建重鎮。

內政部統計，截至今年6月底止，全國已核定公布實施的1090件都更合建案，有609件位於台北市，占近六成比重；其次是新北市200件、台中市112件。依據北市都市更新處已核定都更案件資料更顯示，近10年內全區累計核定都市更新案件中，以大安區118件最多，其次為中山區110件；中正區85件、士林82件及北投73件，這五區的都更案量加起來占全市52.9%。

實價登錄資料顯示，近期新建案像是大安區「敦南霖園」今年３月以每坪282萬元成交價創下最高行情；而中山區「國賓皇琚」頂樓戶在5月更以每坪217.9萬元刷新區域房價；南港區「世界明珠」以及中正區「富邦醴仁」、士林區「璞知溪」等都更預售案，均創下優於區域平均單價的記錄，這些主要區域第二季預售屋實登單價穩高掛三位數的交易數量。