天鈺基金會攜手國臺圖、跨界藝術家 推出跨界圖像敘事展

天鈺（4961）旗下天鈺環境永續基金會與國立臺灣圖書館、跨界藝術家Ballboss合作，於8月3日起至9月3日止，在國臺圖1樓臺灣藝文走廊展出「不只是繪本，也是：____BALLBOSS跨界圖像敘事展」，希望讓讀者在看繪本的同時，也體驗難得一見、跨領域圖像故事的幕後工程，瞭解故事如何誕生及其意涵。

國臺圖館長曹翠英表示，上述展覽邀請兩度入選義大利波隆那插畫展、身兼繪本作家、劇場編導與跨領域創作者等多重身分的藝術家Ballboss，以跳脫紙本書頁、大膽呈現各種故事想像的方式策展。策展團隊對土地的熱愛在展覽中得以充分表現。出大甲城，代表著在地的人事時地物，成為展覽中引人注目的一部分。Ballboss開創、想像的火花在這裡迸發，更展現他在繪畫領域的卓越成就。繪本不再只是繪本，而是一個展現勇猛想像、編織美麗色彩的藝術媒介。

天鈺環境永續基金會葉嘉青顧問總監指出，這次邀請到跨領域，向全方位藝術發展的團隊來策展，實現讓民眾不用買門票，就能進入開放的公共圖書館空間，欣賞一流藝術展的願望。展覽的藝術作品多元多樣，創作者善用深厚的文化底蘊和豐富的想像力，描繪出台灣各地的風土人情和歷史文化，也探究出許多值得關注的社會議題。除此之外，展覽也將全球最關心的聯合國永續發展目標(SDGs)巧妙融入其中，包括題材倡議，設計材料精簡等，這些都和天鈺基金會致力推動的宗旨一致。

策展人Ballboss則分享，展覽中使用垂釣元素，引導觀眾更深入地理解展覽的主題與內容。這種有趣的設計引領著參觀者，在藝術中感受更多。