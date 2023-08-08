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燁輝與燁聯將向公平會提案 共同經營唐榮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

燁輝（2023）於8日董事會通過，將與燁聯鋼鐵向公平會提案，以共同經營唐榮鐵工廠。

燁輝公告指出，前於111年5月4日經董事會決議通過，向公平交易委員會申報燁輝與燁聯鋼鐵擬共同經營唐榮鐵工廠事業結合乙案，後於111年8月接獲公平會以所提資料仍不齊備為由不予受理。

112年8月8日經董事會決議通過，將向公平會重新提交申報本結合案。

本結合案具體提報燁輝及子公司擬取得唐榮（2035）公司股權比例合計約為42%，其中燁輝及子公司原共持有1.09億股，既有持股比例31.16%，新增由燁輝子公司鑫陽鋼鐵及國錩公司分別新增取得唐榮公司約8.84%及2%股份，與既有持股合計約42%股份。

燁輝董事會授權董事長或其指定人全權處理本結合案相關事宜，包括但不限於與燁聯就共同經營唐榮簽訂協議書，及遞交事業結合申報書予公平會等。

燁聯鋼鐵 燁輝 唐榮

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