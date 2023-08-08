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產業署率台灣電商業者訪日 促成2項合作案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位部產業署為協助台灣業者開發日本電商與運動科技市場，日前率領台灣70家台灣與日本公司參加「台日數位產業發展合作研討會」，安排台灣電商產業代表—無店面公會與日本電商產業代表—日本通販CRM協會簽署合作備忘錄。本次訪日團共促成超過30家次的媒合服務及2項合作案。

產業署於7月31日至8月4日組成「2023數位部產業署跨域訪日團」，由產業署黃雅萍主任秘書率隊赴日拜會相關主管機關、產業組織/企業及商轉/實證場域，透過辦理研討會、交流媒合會、參展及參訪活動，借鏡日本政策推動經驗，蒐集數位應用發展現況，藉機建立雙邊數位產業交流管道，雙方進行深度交流與經驗分享。

產業署表示，此次參訪成員包括中華民國無店面零售同業公會及PChome集團、Pinkoi、Uniigym優力勁聯、永悅健康等近30家業者，期間拜訪日方單位及指標性業者，包括日本貿易振興機構(JETRO)、日本通販CRM協會(JCRM)、電商平台如樂天、Qoo10、行銷代營運業者Brangista、Anymind、運動科技業者Meleap及物流業者Qxpress等。黃雅萍主任秘書表示此行目的為瞭解日本電商市場發展現況、當地法規及商業往來習慣、拓展運動科技合作，開發虛實通路、行銷推廣、物流通關及數位運動等領域可提供在地服務的潛在合作夥伴，協助我國業者建立跨境電商、運動科技或數據應用合作管道。

為擴大台日業者深度交流，訪團於7月31日在日本東京辦理「臺日數位產業發展合作研討會」，達70家台灣與日本公司參加，另安排台灣電商產業代表—無店面公會與日本電商產業代表—日本通販CRM協會簽署合作備忘錄，促成雙方未來在情資交換、對接窗口、輔導諮詢服務、訪團接待、媒合轉介、合辦國際活動等方面的合作共識。這是台日電商產業組織首次國際合作，可望開展雙邊產業交流及合作商機。

產業署說，本次訪日團共促成超過30家次的媒合服務及2項合作案，協助PChome集團、Pinkoi、udesign及欣新網等台灣電商平台與日本電商平台建立合作機會，並幫助喬睿科技、以力及禾多移動多媒體等台灣電商服務業者將數據服務、數位行銷及代營運打入日本電商生態系。

同時透過帶領5家國內業者於日本東京舉辦的SPORTEC 2023進行參展，與日方運動科技領域業者進行在地交流。以此為基礎，深化雙方產業鏈結，未來可望幫助更多台灣電商與運動科技相關業者進入日本市場，加速拓展台灣電商與運動科技相關產業在日本市場商機。

日本 跨境電商

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