搶租賃大餅！ 業者用這招5年媒合1.2萬戶

租賃服務業為近年新興產業，桃園發跡、2018年成立的住宅租賃品牌「Speedo速．包租代管」表示，公司捨棄加盟連鎖，改採同業結盟「打團體戰」，至今年7月已有24店，品牌旗下人數超過200人，社會住宅包租代管政策已媒合12,000多戶，服務超過2萬個家庭，同時也帶動桃園包租代管業無論在業者家數、媒合戶數上在全台均名列前茅。

「Speedo速．包租代管」營運長簡嘉禾表示，品牌規模之所以能穩定成長迅速擴張，除了內政部大力支持與推動之外，業者的經營模式是主要關鍵因素。

簡嘉禾說，分店是以「策略聯盟」的方式共用品牌，而非以成立加盟總部的方式以「加盟」形式擴展店數。「策略聯盟」就是採取不設總部的同業合作，簡嘉禾表示，不同品牌的房地產業者，在區域內的供需市場上十分競爭，服務過程中難免產生摩擦或糾紛，處理內耗大，對房東及房客的權益也會有影響。

租賃業及租賃法規雖然成立時間僅有短短幾年，但是在內政部積極推動下，進展很快，租賃業不同於房仲業，需要總部支援有限，區域租賃業者採取聯盟方式，協調不同公司之間的業務案件，是預防性降低糾紛及擴展業務最迅速有效的模式，諸如物件相互流通，共同使用行銷品牌，以近似聯租的方式，快速有效提升媒合數，雖使用統一品牌及媒體資源，各店仍維持獨立營運運作。

這個模式運作已5年，由於在桃園發展成效不錯，自2023年開始，「Speedo速．包租代管」開始走出桃園市向外縣市擴展，分享成功經驗，半年多便已經擴及新北市、台中市、台南市及高雄市，年底前還會擴及南投縣，對租賃業發起帶動潮，產業規模迅速擴展，2024年預計策略聯盟家數達30家以上。

簡嘉禾表示，除了經營規模之外，經驗分享也是策略聯盟一大重點，分享經濟早已是國際主流，台灣租賃產業發展的時間很短，根本沒有敝帚自珍、藏私自用的必要，有好的方式、成功的經驗，大家應該要無私分享，才能讓租賃業在最短時間內快速成長，台灣租賃業已經落後日本30多年，一定要急起直追。

簡嘉禾表示，居住正義社會住宅政策已進入新階段，在年底前完成5年8萬戶包租代管的目標應該沒問題，慢慢形成社會共識之後，下階段將更積極地讓空餘屋釋出接軌社宅，充分運用社會資源，讓社宅效應繼續有效擴大。