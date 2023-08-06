經濟選書／向大師們學投資

這本書精選《商業周刊》歷年來的投資大師介紹，並進行編輯、改寫，詳述各類型的投資大師怎麼踏入投資世界，並歸納、整理大師的投資智慧。每位讀者都能從中輕鬆掌握大師的成功精髓，挑選適合自己的方法學習。

其中，歷久不衰，而且持續在市場上引領風騷的投資學派，就是價值投資法。這門學派最知名的大師，莫過於波克夏．海瑟威公司（後以波克夏表示）董事長華倫．巴菲特，他不但是第一位因專職投資者身分而成為首富的人，也持續撰寫股東信推廣價值投資，教育投資人如何看待投資。

而影響他最深、也對價值投資法產生莫大影響的兩個人：一個是他的導師、價值投資之父班傑明．葛拉漢；另一個則是他的重要合夥人查理‧蒙格。葛拉漢教導巴菲特計算投資標的的內在價值，在價格遠低於內在價值時買進持有；而蒙格則是影響他，轉而以合理的價格買進優異的公司。

當然，價值投資大師輩出，新一代的價值投資大師莫過於橡樹資本創辦人霍華．馬克斯。馬克斯擅長評估不良債權的價值，因此得以在大家視為高風險的商品中獲利。

避險基金也是近期很多人關注的領域。最知名的避險基金經理人，當然是量子基金的創辦人喬治．索羅斯。索羅斯擅長看出市場失衡的地方，並藉由押重注賺取高額報酬，積極大膽的操作，常令全球央行聞風喪膽。

另一位知名大師則是橋水基金創辦人瑞‧達利歐（Ray Dalio）。達利歐多年來蒐集各類市場的數據，並輸入電腦建立模型，找出減少風險並增加報酬的投資策略，這套策略也帶領橋水基金公司多年來蟬聯全世界最大避險基金公司的地位。

如果想要知道如何選股，就不得不提到系統選股大師威廉．歐尼爾，他的CANSLIM選股法則歷久不衰，透過電腦的輔助，投資人可以輕鬆找出適當的投資標的，因此仍是現代人經常使用的選股方法。

當然，如果對電腦不是那麼熟悉，也可以學習傳奇基金經理人彼得．林區的做法，他擅長從生活中找出適合投資的標的，像是最新竄起的商家、近期流行的商品等，從中發掘漲十倍的股票。

相反地，如果不想要煩惱選股問題，就可以關注先鋒基金創辦人約翰．柏格的看法。他深信投資人很難靠選股長期打敗大盤，還不如投資指數型基金，賺取平均報酬，指數型基金的費用低，長期績效佳，如今已成為投資主流。

最後，莫忘投資市場就是人性修練場，既有穩健投資人，也有投機操作者。最知名的投機大師就是德國股神安德烈．科斯托蘭尼，他敢於在經濟大恐慌與股災時期與多數投資人逆向操作，毫不畏懼地等待市場反轉。他的遛狗理論深刻說明市場容易超漲超跌的特性，值得所有投資人銘記在心。

（摘自《向12位大師學投資》，商業周刊出版）