美食展午後人潮湧入 限量美食優惠民眾瘋搶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今(5)日美食展迎來周末人潮，現場湧入大批美食愛好者，進場人次達27,965人較去年同期成長34.6%。台灣觀光協會提供
今(5)日美食展迎來周末人潮，現場湧入大批美食愛好者，進場人次達27,965人較去年同期成長34.6%。台灣觀光協會提供

今(5)日美食展迎來周末人潮，現場湧入大批美食愛好者，進場人次較去年同期成長34.58%，不少攤位優惠、贈品都提早銷售完畢。展覽規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區，民眾可一站購足全台物產，不必舟車勞頓就可享受台南虱目魚、屏東客家金豆油、嘉義冠軍烏魚子、台中滬舍餘味必比登推薦水煎包，以及全台各地隱藏版美食。

經濟部商業司「台灣好食館」集結林聰明砂鍋魚頭、12月粥品茶飲私房菜、黑沃咖啡、儂來餐廳、滬舍餘味餐館、山海豆花、真心台菜、海瑞摃丸、法布甜、馬家製麵、關北紅豆餅及海濱海產等27間全台人氣名店於一堂，吸引大批民眾聞香而來。其中，山海豆花更在下午兩點便搶購一空，店家也趕緊補貨備戰午後人潮。

美食展不僅好吃也很好玩，大會舞台活動不間斷，金牌師傅接連現身。鄭有清師傅展出拉糖藝術《台灣美食之旅》驚艷全場；國際果雕大師高世達師傅展現高超技藝，現場座無虛席。「主廚的烹飪哲學」講座中，Island 133行政主廚林庭右Leo和民眾分享烹飪理念，並展示菜餚《寶島長春》的純粹滋味。「冠軍回娘家」精彩上菜時間，由曾獲2015台灣美食展廚藝競賽金牌、紅皇后川酒館廚藝總監許文賢師傅，選用屏東龍膽石斑魚、雲林黑麻油及馬鈴薯，再現奪冠料理《麻香龍膽伴千絲》。

美食展除了金牌特色好物、米其林美饌、多元異國美食及冠軍伴手禮外，各家五星飯店也推出超優惠餐券、住宿券。圓山大飯店住宿券下殺2.7折起，自助餐平日午晚餐單人券10張套票享有八二折優惠，並加贈價值1,000元的平日東密道導覽文化之旅雙人券乙張。六福萬怡與一禮烘焙攜手推出「美食通用餐券套票組（10張/套）」，原價8,800，優惠六三折5,500元，並在展場提供爐烤牛排試吃，現場排隊人龍不見盡頭。

明日將由2009台灣美食展世界廚藝邀請賽總冠軍駱進漢師傅登場，展示菜餚《苗栗五月雪》、《族群的融合》。另外，曾獲米其林綠星和必比登推薦的小小樹食 & Curious Table主廚徐兆麟Tim，也講於大會舞台展演「植」感蔬食料理《綠牡丹》。人氣名廚阿基師同樣也將於「瓊漿玉露館」帶來好酒入菜料理教學，邀請大家把握難得機會，一睹名廚風采。

明天是美食展周末最後一天，最殺的優惠都將傾巢而出，想要品嚐台灣好料、搶購飯店餐券、住宿券超殺優惠的民眾千萬別錯過。

「臺灣好食館」海瑞摃丸帶來台式經典美食炒米粉。台灣觀光協會提供
「臺灣好食館」海瑞摃丸帶來台式經典美食炒米粉。台灣觀光協會提供
六福萬怡在展場提供爐烤牛排試吃，現場排隊人龍不見盡頭。台灣觀光協會提供
六福萬怡在展場提供爐烤牛排試吃，現場排隊人龍不見盡頭。台灣觀光協會提供

住宿券 米其林 阿基師

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