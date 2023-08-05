暑假8月雲林遊樂攻略 劍湖山世界門票最低不到四折

雲林好好玩，今年暑假雲林各地區的活動琳瑯滿目，「2023年雲林海洋音樂祭」今（5）日在四湖三條崙海水浴場盛大登場，劍湖山世界（5701）也推出水陸空一票暢玩，8月份壽星憑證購票，一整個8月天天享門票39折優惠，只要350元。

迎接8月帶著爸爸放鬆享樂的時節，劍湖山世界於8月6日至8月11日推出「鬍子八八」吃喝玩樂GO活動，活動期間每日12點前，遊客帶著「八字鬍」買票就送百元消費券。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年暑假雲林辦了很多活動，吸引各地遊客到雲林遊玩，也別忘了安排爸爸來劍湖山世界瘋玩水陸設施，其中包含網友熱議聲量第1名的「尖叫無底洞」。

全台樂園唯一「飛天水超人」，在造浪池中可近距離感受「飛天水超人」驚險刺激的高難度動作演出，以及融合夏日歡樂舞蹈、雜耍、特技的「泡泡！夏Party！」，最後還有水花大戰，可以與爸爸來場睽違已久的水槍大戰。

此外，劍湖山世界也推出8月份優惠活動，包含8月壽星優惠，即日起至8月31日憑證購票只要350元。

「鬍子八八」吃喝玩樂GO活動只限8月6日至8月11日每日12點前，不分男女老少都可以帶著自己最有創意的「八字鬍」或「八字鬍圖案」貼在人中處，用既帥氣又逗趣的八字鬍模樣到樂園購買599元優惠門票（原價899元），就送百元消費券，帶著親朋好友也帶著鬍子一起瘋玩樂園。

張華紋說，全家慢遊雲林，上山下海都好玩，除了有一年一度的海洋音樂祭，雲林縣觀光工廠「榮耀二十，永續未來」嘉年華，劍湖山度假大飯店蔚藍西餐廳也推出大手牽小手「暑假用餐趣」，8月底前用餐，一位成人和一位兒童兩人同行用餐，只要1,099元起。

另外還有多元化的住宿專案優惠，包含全家出遊「FUN暑假」專案，兒童免費入住等。