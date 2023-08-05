磐鈺雲詠與日本藝術家官野良太 接待會館分享光之雕塑

磐鈺營建機構以「磐鈺雲華」一案，成為台中宜居建築先行者；今年磐鈺邁入第11年，再次攜手國際團隊，在中科特區東海大學對面推出新作「磐鈺雲詠」，並於今(5)日正式公開。而根據台中市《158空間資訊系統》揭露，「磐鈺雲詠」出現71.19萬元高價，成為市場指標。

根據台中《158空間資訊系統》揭露，中科特區預售案「磐鈺雲詠」，目前已有34筆交易揭露，最新顯示有2筆突破7字頭交易，分別是最高樓層24樓的84.84坪戶，含2車位總價5,050萬元成交，每坪71.19萬元；另外16樓79.51坪戶，同樣含2車位，總價4,615萬元成交，每坪70.4萬元。

中部科學園區開發，為台中產業發展挹注人口紅利，也吸引越來越多科技菁英族群紛紛移居台中，進一步帶動園區周邊房市發展。而也因為區域內可開發土地不多，相對拉升區域房價連年上揚。

「磐鈺雲詠」今天公開，座落於台灣大道與玉門路上，基地面積930坪，規劃地下五層、地上24層大樓建築，坪數58至65坪，共92戶住家、1間店面，住家開價58萬至75萬元，總銷45億元。此案面對東海大學40萬坪綠海，東西串連山海與市政，近享新光三越、大遠百商圈帶來的繁榮生活。

磐鈺建設總經理張立杰強調，此案土地取得10年，光是市場定位就耗費5年，並突破傳統建築框架，建築團隊聯合創作，以先進數位建築設計結合環境、藝術、自然永續、低碳等規劃思考，將建築化為一座永續生活的載體，再創革新，打造24層樓高的國際美學，如同鑽形建築。

張立杰指出，「磐鈺雲詠」規劃有7座空中花園及60%以上的高綠覆開放空間，成為微型綠藝公園，友善鄰里環境；並引自然的風、光、水、景入室；開放式的公設規劃，讓大廳、閱覽、交誼、宴會形成流動性空間，都將是令人嚮往的美好生活。

配合新案推出，磐鈺營建機構邀請藝術家官野良太於大墩12街接待會館舉辦「波光粼粼」藝術展覽。張立杰說，磐鈺以自然永續為建築理念，官野良太是日本當代藝術家，在日常裡汲取自然擁有的美感，無論是建築或藝術創作，皆是自然樣貌獨特的呈現方式。

官野良太的創作靈感來自於大海和游泳池，利用光的反射和穿透現象作為創作的元素，而這也契合「磐鈺雲詠」用光做設計的哲學。取名「波光粼粼」是一種美的樣貌，也是一種象徵寧靜和諧的心理狀態；展期自即日起至10月1日止，民眾可線上報名預約看展。