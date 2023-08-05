清景麟建築團隊跨足餐飲「麟咖啡」甜點咖啡吃到飽搶市

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
清景麟建築團隊跨足餐飲，新成立「麟咖啡」推出甜點咖啡吃到飽搶市。記者宋健生/攝影
清景麟建築團隊跨足餐飲，新成立「麟咖啡」推出甜點咖啡吃到飽搶市。記者宋健生/攝影

清景麟建築團隊繼入主磨床大廠福裕（4513）之後，又跨足餐飲事業，推出網美系咖啡廳「麟咖啡Lin Coffee」，並在台中、台南開出兩家分店。「麟咖啡」今(4)日宣布，祭出「甜點咖啡吃到飽只要388元」超值優惠，全力搶市。

清景麟建築團隊為南部最大代銷公司，旗下同時有地產開發建設、營建等事業，去年10月入主國內最大CNC磨床製造廠及銑床、車床製造商福裕，切入工具機產業，如今又跨足餐飲市場，展現多角化發展的企圖心。

位於美村路的「麟咖啡」台中店，宣布推出超狂甜點咖啡吃到飽，日籍總監引進日本流行的食べ放題，不僅提供多達15款甜點、麵包滿足螞蟻人的味蕾，連店內飲品除單品咖啡外都可以無限續杯，只要388元就可以開心享受2小時的美好時光，吸引年輕族群排隊嚐鮮。

隨著父親節即將來臨，店內更推出8月8日當天限定優惠活動，前50名消費者都可以88元品嚐吃到飽方案，相當超值。

距離台中草悟道步行約5分鐘即可抵達的麟咖啡台中美村店，這次推出甜點咖啡麵包吃到飽活動，除了既有的招牌經典巴斯克乳酪蛋糕，還提供多種不同口味的冷藏蛋糕、麵包等，近15種蛋糕點心隨意吃。

連除了單品咖啡外的飲品品項，包含美式咖啡、拿鐵、冰淇淋咖啡、茶飲等，都可以無限暢飲，只要吃兩片蛋糕加兩杯飲品就回本，吸引許多喜愛甜點的民眾嚐鮮，直呼超划算。

即日起，麟咖啡也延長營業時段，分為上午11點至傍晚6點，及傍晚6點至晚間9點半兩個吃到飽時段，價位分別為388元與488元，488元時段，除了既有的吃到飽品項，還可享有精緻法式甜點無限品嚐，8月試營運期間免收服務費。

咖啡廳 吃到飽 甜點

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