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中科西南向聯外特五號道路開通 「鹿龍肚」房市飛天

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科西南向聯外特五號道路開通，預期將帶動沙鹿、龍井及大肚房市飛天。記者宋健生/攝影
中科西南向聯外特五號道路開通，預期將帶動沙鹿、龍井及大肚房市飛天。記者宋健生/攝影

中部科學園區西南向聯外道路「特五號道路」今(4)日開通，未來中科園區直通向上路與國道三號，鄰近的台中沙鹿、龍井、大肚等房市不但受惠交通便利性，預期中科族群外溢效應也將更趨明顯。

「特五號」中科西南向聯外道路，由龍井區中興路起，向東延伸至西屯路三段，全長2,074公尺、寬40公尺，並以立體交叉方式跨越台灣大道，預期可紓解中科、台灣大道等區域的尖峰時段車潮，也能縮減海線地區至中科距離。

市調顯示，目前沙鹿預售案成交價已逼近4字頭；而龍井早在去年就已跨越4字房價線；大肚區更是翻倍跳漲，最高成交單價已來到每坪51.3萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，交通建設對區域房市連動關係甚為緊密，以特五號道路為例，直接帶動向上路的沙鹿、龍井、大肚區等房價相對低水位的區域，同時也將中科聚落向南、向西延伸。

沙鹿區新案疊出，房價不斷攀升，早先進場的「侑峰鑫生活」，位在台灣大道七段、近捷運藍線B5站，受到高價新案擠壓以及捷運藍線進度而再度受到購屋者關注。

「侑峰鑫生活」以高規格配備贏得高回頭率，如德國V&B衛浴面盆、GROHE馬桶與五金銅器、西班牙單體智能馬桶；廚具使用歐風櫥櫃、義大利GLEMGAS多功能洗碗機等。多樣豪華配備僅3字頭單價，加上完工時間較早，是中科新貴高性價比購屋的選擇。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，有鑑於開發商跟著重大建設走，特五號通車無疑對區域房市是一大助力，不僅如此，光田綜合醫院向上院區也將於明年中開始營運，屆時也將引入就業人口為區域帶來商業效益。

未來捷運藍線也預計在台鐵沙鹿站與台鐵銜接形成雙鐵共構，種種利多加持下，不僅深耕在地的品牌建商受惠，也吸引七期一線建商如寶輝、龍寶、磐鈺西移推案。

品牌建商久樘開發近期也選定沙鹿熱鬧的家樂福商圈，在三民路上1,245坪基地，推出新案「久樘花漾天鵝」，規劃26至47坪的2至4房產品，目前實價登錄揭露成交單價39.1萬元，成為沙鹿成交單價最高個案。

精銳新創子公司鴻豫建設繼別墅案「鴻墅林」完銷後，今年首度推出大樓案「鴻豫境」，基地坐擁站前商圈機能，訴求將七期豪宅設計團隊引進沙鹿，也在市場受到矚目。

精銳建設看好區域發展，正積極規劃25層樓高的新案，訴求延續品牌低密度、大花園的規劃，與茂洋建設東海商圈新案「晴山洋洋」，同樣受到中科剛性買盤高度關注。

中科 建商

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